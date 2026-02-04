白內障手術要等1年 義大利奶奶飛來自費開刀讚：台灣醫療是奇蹟

台灣醫療品質吸引外國人前來自費求診。（示意圖，與新聞事件無關，PhotoAC）

國際數據資料庫「Numbeo」近日公布《2026年全球醫療照護指數》，台灣以87.1分奪冠，也是自2018年蟬聯至今。昨（3日）彰化開業眼科診所院長齊育殿醫師就分享，一名義大利奶奶特別飛越9千公里來台，只因當地白內障手術要排隊等1年，在親友推薦下來台自費處理，不僅馬上開刀，術後視力也恢復1.2，這名義大利病患直呼「台灣醫療是奇蹟」。

台灣醫療舉世聞名，即使細分到城市排名，高雄與台北也包辦全球前二，彰化開業眼科醫師齊育殿昨（3日）也透過社群分享病患跨國求醫案例，他透露，一名義大利奶奶因當地白內障手術要等一年，在親友推薦下，決定來台求診。

廣告 廣告

齊育殿還分享手術小插曲，表示當下德國儀器鬧小脾氣時，病患奶奶幽默表示：「沒辦法，我們義大利跟德國可是世仇！」輕鬆化解當下緊張氛圍，手術成功後，這名義大利病患雙眼視力達1.2，本人對於手術成果相當滿意，豎起大拇指肯定台灣醫療。

不過，文章也引來網友質疑台灣健保遭消耗，齊育殿則親自解釋，說明這名病患是自費開到，不含人工水晶體的費用，單眼約2萬5,000元。文章也釣出不少在歐洲生活的台灣網友，各自分享自身漫長等待的就醫經驗。





更多《鏡新聞》報導

44歲男喝珍奶嗆咳昏倒！送院發現引爆腦血管瘤 一度裝葉克膜搶命

17歲女命喪絞碎機 打工逾8個月勞健保都沒有！勞檢處籲重罰

割頸女師闖國道遭撞斷雙腿 男行凶前發文吐怨氣...不滿種麻被判刑