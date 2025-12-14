「眼睛蓋上一層膜、刺痛不適！」陳小姐花近25萬元動了白內障手術，術後卻發現視力沒有改善，反而出現更多問題，嚴重影響生活品質。陳小姐控訴術前3個月才被診斷眼壓偏高，質疑短時間內病況竟惡化到需動刀。台中市衛生局證實已接獲申訴，第一次調解會議未達共識，將於明年1月再舉行第二次調解，協助雙方溝通、維護病患權益。此案提醒民眾動手術前應充分了解自身狀況及風險，並保留診斷紀錄以備不時之需！

白內障手術變噩夢！她花25萬「左眼蓋膜」 回診8次無解。(圖／TVBS)

台中一名陳姓婦人控訴透過朋友介紹，到一家連鎖診所動白內障手術，結果術後左眼卻像蓋上一層膜，兩眼還會刺痛，回診8次沒改善，她回想手術前3個月，因為眼壓高有去其他診所就診，但沒被診斷是白內障，怎麼會短時間嚴重到要動手術，一狀申訴到衛生局，要求全額退費，總共25萬，衛生局補充，雙方已經進行一次調解，但兩邊對賠償金額沒有達成共識，將安排第二次調解。

女控白內障手術後更糟 衛生局協助調解。(圖／TVBS)

陳小姐在描述她的遭遇時，秀出膝蓋上的瘀青，並表示是透過朋友介紹而進行了這次手術。術後問題嚴重影響她的生活，她前往其他醫院就診後，被診斷為乾眼症及慢性結膜炎，需要持續追蹤治療。這讓陳小姐回想起在今年3月24日，因眼壓偏高曾到其他眼科診所就診，當時醫師並未發現她有白內障。她對於短短3個月後病況竟然嚴重到需要動手術感到質疑。

術後問題嚴重影響她的生活，她前往其他醫院就診後，被診斷為乾眼症及慢性結膜炎。(圖／TVBS)

陳小姐的申訴已經引起相關單位的重視。被她指稱的介紹人朋友已向她發出存證信函，表示她的指控不實，並保留法律追訴權。台中市衛生局證實已接獲陳小姐的申訴，並依法受理。衛生局在今年11月已進行第一次調解，但因雙方對賠償金額沒有共識，計劃於明年1月再次舉辦第二次調解會議，盡力協助雙方進行溝通。

台中市衛生局證實已接獲陳小姐的申訴，並依法受理。衛生局在今年11月已進行第一次調解。(圖／TVBS)

這起醫療爭議反映了民眾對醫療品質的關注。陳小姐認為業者不理會，要求賠償全額醫療費並賠償其他損失，首次調解雙方無法達成共識。台中市衛生局作為中立調解單位，將持續協助雙方尋求解決方案，確保患者權益得到合理保障，同時也維護醫療專業的尊嚴。此案例提醒大家在進行醫療手術前，應充分了解自身狀況及手術風險，並保留相關診斷紀錄，以便日後有需要時作為依據。

