白內障手術險瞎1／左右眼數據疑誤植倒置 眼科名醫遭控犯低級錯誤
台北市一名林姓男子今年4月因左眼白內障至新光醫院尋求該院眼科主任鄭成國治療，雙方約妥以飛秒雷射超音波乳化前置手術施作，手術完畢後，林男發現左眼角膜嚴重水腫，視力也越來越模糊，一個月後狀況未好轉，視力反而比術前更差，林男認為有問題，調出病歷資料後，赫然發現病歷中竟只有右眼水晶體試算數據，懷疑醫生將右眼數據植入左眼，憤而提告。
「左眼跟廢了沒兩樣！」林男憤怒地說，白內障手術後至今已7個月，左眼原本近視325度、散光100度，卻在術後變成遠視200度，裸視更只剩下0.05，「造成現在遠、中、近都看不清楚」，他不滿向醫院陳情、調解，院方都不承認錯誤，氣憤控告該院眼科主任醫療過失傷害，並具狀向法院申請保全手術過程影片及相關證據，目前訴訟還在進行中。
林男表示，當時求診鄭醫師時，對方建議採用需自費6萬5千元的飛秒雷射手術，可減少角膜內皮細胞熱傷害，手術會更安全、無後遺症，不料手術後狀況卻不如預期，術後一個月的視力比術前更差，「複診時，醫生竟然還問是否願意重換水晶體」，但經過檢測，發現角膜內皮細胞在術後已經低到無法再進行水晶體重置，等於無解。
林男指出，事後調出新光醫院病歷資料，發現病歷中只有右眼的水晶體試算資料，反觀需要手術的左眼卻沒有數據，也就是說，醫師用右眼的水晶體數據植入左眼內，但右眼近度75度、散光225度、軸長80，而左眼近視325度、散光100度、軸長145，兩眼條件有差異，水晶體不可能通用，痛批醫生沒有比對就貿然執行置換手術，才會發生如此誇張的錯誤。
