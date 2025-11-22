白內障手術險瞎2／新光醫院否認誤診 刑事醫事鑑定卡關真相難辨
有病患指控新光醫院眼科主任鄭成國施作白內障手術時誤診，提告醫療過失傷害，但新光醫院堅稱數據引用沒問題，否認誤診，醫病對簿公堂，據了解，士林地檢署受理此案後，認為有申請醫學鑑定的必要，但《刑事訴訟法》修法後，醫師參與鑑定的意願降低，需要醫事鑑定的醫療糾紛案也因此停擺，難以釐清真相。
面對病患指控，新光醫院關懷小組成員回覆本刊，醫護人員在該個案術前跟術後都有完整說明，強調是該名病患的認知不正確，鄭醫師的數據引用沒問題，水晶體也沒有裝錯，病患自認術後視力不佳，是因為還需適應期恢復，也可戴眼鏡矯正視力。
新光醫院也指出，接到該名病患申請醫療事故調解後，即積極聯繫，但對方提出的賠償和解條件已遠遠超過醫院所能負荷，因此調解失敗，現進入司法程序後，盼法院能透過鑑定釐清真相。
本刊調查，該起醫療糾紛案送到地檢署後，檢察官要求送交衛福部醫審會作醫事鑑定，但司法院去年5月15日推動《刑事訴訟法》新制，要求提供醫事鑑定的醫師必須具結、具名及到庭說明，導致醫師參與鑑定的意願降低，衛福部也坦言，修法內容將對現行醫事鑑定制度造成巨大衝擊，具名可能使鑑定醫師受到關說請託或騷擾，甚至報復，而醫師本業是醫療照護，現行臨床業務已十分龐大，難以負荷出庭。
衛福部醫審會刑事醫事鑑定的停擺，間接影響醫病雙方在訴訟過程中釐清真相的權益，初估一年有超過700件醫糾案件因此卡關，衛福部去年8月15日起，將暫緩審理的刑事案件資料檢還委託鑑定機關，並請委託機關選任其他鑑定人另為鑑定，或洽相關醫學會提供醫療專業意見。
為緩解此困境，衛福部、法務部與台灣高檢署經多次會議溝通協調，共識若檢察機關在偵查醫療糾紛案件時，有徵詢醫療意見需要時，得函詢衛福部「醫療專業意見」，以作為案件偵查階段的參考，此該試辦計畫在今年5月1日起正式施行，盼可解決大部分刑事案件因《刑事訴訟法》新制而無法繼續偵辦的問題。
