白內障治療邁向精準個人化，非繞射長延焦鏡片以更自然視覺迎接日常
白內障是一種會隨年齡逐步惡化的眼疾，一旦混濁形成就無法自行逆轉。高度近視者、長期過度用眼及糖尿病患者，都可能更早出現白內障，只是多數人會把初期症狀誤認為視覺疲勞，導致延後處理。 EYEPLUS聚英視光眼科集團醫療長賴威廷醫師提醒，視力模糊造成的生活風險，其實比手術本身更高。
圖/EyePlus 聚英視光眼科醫療長 賴威廷醫師 (辰蒔攝影)
從視力模糊到日常受限：白內障拖不得
賴威廷醫師指出，許多職業與日常活動都高度依賴視覺判斷力。一位會計師若視線稍有模糊，便可能看錯數字；熱愛高爾夫的小白球族群，一旦球道變得不清楚，就容易抓不到節奏、影響整體運動表現。對多數戶外活動者而言，視覺模糊更會使空間感下降，若散步時無法清楚辨識階梯落差，便可能增加踩空、跌倒等日常安全風險。
他也提到一位長年務農的伯伯作為典型案例。這位伯伯多年來僅靠一隻眼睛視物，另一眼已無功能，因此這唯一可使用的眼睛成了他維持生計與日常行動的全部依靠。然而，隨著白內障逐漸惡化，視線愈來愈模糊，讓他開始難以辨識田埂、路面與工作環境，甚至連日常走動都感到不安，也因此深感挫折。
由於僅剩的一眼對他至關重要，他對手術自然產生相當大的恐懼。後來在女兒的陪伴與多次諮詢下，他逐步理解各種治療選項，最終決定接受手術並選擇適合自己的人工水晶體。術後恢復順利，視力顯著改善，不但讓他重拾務農工作，也找回安心踏實的生活節奏。回診時，他甚至帶著自家農產品與醫護團隊分享，流露出長久以來重新獲得視力的喜悅。
現代手術安全度高，但真正決定視覺品質的是術前溝通
隨著醫療科技的持續精進，白內障手術的安全性與預後表現已大幅提升。然而，賴威廷醫師也強調，白內障手術的成功，並不僅止於移除混濁的水晶體，更關鍵的是能否協助患者「重新獲得舒適、自然的視覺體驗」，進而提升整體生活品質。這也是術前評估與溝通格外重要的原因。
在門診中，我們會以更全面的方式了解患者的生活樣態與視覺需求，例如：是否長時間使用電腦或手機？是否需要穩定的遠距離視力以因應駕車、散步、運動等活動？對於依賴眼鏡的接受度如何？這些都是選擇人工水晶體時必須一併考量的因素。
透過充分的術前對話與個別化評估，我們才能為每一位患者找到最適合的人工水晶體設計，讓視覺重建不只是治療疾病，更能協助他們回到自在、清晰的日常生活。
目前市面上主要分為三種類型：
單焦點：視覺最銳利，但部分距離需搭配眼鏡
多焦點：兼顧多種距離，但部分患者可能有光暈干擾
長延伸焦距（EDOF）：中距、遠距較平滑自然，干擾感低
賴威廷醫師提醒，人工水晶體並不存在單一「最好」的類型，重點在於是否符合患者個人的視覺需求與生活方式。若患者同時存在散光等問題，醫師會依據眼睛狀況進行評估並一併矯正，以提升術後視覺穩定性與清晰度。
他指出，術後視覺落差常見的原因，並非手術效果不佳，而是患者的期待與實際需求有所不同。例如，有些患者希望同時兼顧遠距與近距視力，醫師會在評估後，了解您的生活型態量身打造您的度數，使雙眼在「協同工作」下達到自然的視覺銜接，兼顧遠、中、近距離的功能與舒適度。
賴醫師進一步說明，人類最自然的視覺模式是「雙眼共同使用」，而非讓雙眼分工完全獨立。因此，度數的微量保留是為了符合生活需求，而非讓患者被迫適應不同焦段差異。術前評估除了依靠檢查數據，更重視理解患者對近距使用的實際需求與可接受的視覺方式，確保術後視覺符合個人日常生活，並降低因期待落差而產生的不適感。
非繞射型長延伸焦距鏡片：兼具自然視覺與生活穩定度
近年來，非繞射型長延伸焦距（EDOF）人工水晶體便有相當高的使用率。賴威廷醫師解釋，相較於多焦點鏡片，非繞射型設計能減少夜間光暈、眩光等干擾，提供更自然、流暢的視覺感受。其最大的優勢，是能在中距與遠距提供連續的視覺品質，特別符合現代人的多工生活需求；在光線複雜的環境中，例如戶外或夜晚，非繞射型EDOF的低干擾特性更明顯，讓患者能維持自然的視覺敏銳度。以務農伯伯的案例來說，就是使用非繞射型延伸焦距（EDOF）人工水晶體。
賴威廷醫師指出，對於糖尿病或有其他眼底病變風險的患者，視網膜與視覺感光功能可能較脆弱，術後對光線的敏感度與穩定性更需注意。非繞射型人工水晶體因其光學設計接近單焦點，可以提供較穩定的視覺敏感度，因此在這類患者中常被考慮為較適合的選擇。
在 EYEPLUS 聚英視光眼科集團的治療理念中，白內障手術的目標並非追求完全免戴眼鏡，而是讓視覺在日常生活中真正「好用」。術前的個別化評估與充分溝通，以及術後逐步的視覺適應，是確保手術效果符合生活需求的關鍵。
圖/EyePlus 聚英視光眼科醫療長 賴威廷醫師 (辰蒔攝影)
賴醫師最後提醒大眾，雖然白內障不可逆，但視覺功能是可以重新建構的。透過選擇最適合的人工水晶體並做足術前評估，每位患者都能以自然、穩定的視覺回到熟悉的生活，提升日常安全與生活品質。
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為白內障治療邁向精準個人化，非繞射長延焦鏡片以更自然視覺迎接日常
