白內障迅速年輕化！清大教授周卓煇新書放送有效護眼對策

《圖說》清大好光團隊將「有效護眼對策」搬上大舞台，台北國際書展走秀圓滿成功。（圖／清大好光團隊提供）

【民眾新聞網方健龍綜合報導】清大好光團隊插旗台北國際書展！清大教授周卓煇今（7）日發出警語表示，古埃及時代就有白內障，那是因為曝照太多戶外紫外光，我們現代多一個3C與LED室內強光，這樣的內外夾擊，說明了為何白內障迅速年輕化！

周卓煇教授今日分享「光、白內障與眼睛健康的真相」新書，他說，白內障手術會給你換上清晰的人工水晶體，但問題就在過度清晰，藍光與紫光穿透過多，造成視網膜不可承受之重，勢將引發更多眼睛疾病，不得不做好術後防護。

為了提醒民眾這個通病危害，周卓煇教授與研究生李祥億、林豈寬、羅明宇、王暐翔、張偉哲、黃塬凱的好光團隊，使出渾身解數，特別邀請輔大織品系林怡慈教授，將「有效護眼對策」（有效防藍光又時尚的墨鏡）搬上舞台，並邀請三位清大、輔大模特，在書展現場走秀，展現生動感人的畫面。

這支清大輔大團隊，並以AI生成影片與AI創作音樂，配搭書模的走秀，格外引人注目，成功吸引愛書人的眼光。

為普及護眼觀念，他們更在現場發送自行設計的護眼小物，讓民眾知道什麼是有效什麼是無效的防藍光鏡片；另外，更發放「電腦族防藍光懶人包」，讓電腦族輕鬆擺脫螢幕藍光的危害。

商周總編輯程鳳儀說，這本書徹底翻轉她長期用眼與閱讀的認知，此書用科學實證，提醒我們重新正視眼睛健康；多年來，在閱讀、看稿與工作中，她一直以為光線越亮越好，直到這本書讓我意識到，那些所謂「明亮」的環境，其實正在持續傷害眼睛及視力。

輔仁大學織品服裝學系林怡慈教授也在現場分享說，這次結合防藍光科技的走秀展示，期望讓護眼以一種自然、可配戴、且充滿美感的方式，真正融入時尚與日常生活之中；透過看展、模特的展示，所營造的視覺體驗，讓觀者在愉悅的記憶中認識護眼的重要，進而在翻閱這本新書時，延續那份美好的感受，護眼不僅是對健康的照顧，更能與美感並行，依然優雅、依然動人。

輔仁大學專業模特黃葳表示，透過時尚穿搭與走秀展示的方式，讀者在愛上翻閱這本書的同時，也能感受到護眼其實可以很時尚、很迷人；當護眼從抽象的健康宣言，轉化為可親見、可欣賞的穿搭造型，期待讀者們愛上這本書，並找到屬於自己的護眼方式，讓每個人在守護雙眼的同時，也能活出自信、美麗與靚麗的人生。

針對這次創意展演，輔大林怡慈教授指出，我的服飾，乃出自設計師李紀鞍之手；這一系列，以「再生庫存」紗線，進行針織解構，再結合了道家「有無相依」的哲學，與水墨意象，構築了具有流動感與時間痕跡的山水地景。

林怡慈教授說，模特兒黃葳的服飾，則由設計師黃翊珺著手設計；她以牡蠣外殼層層堆疊為靈感，轉譯時間的累積效果，於殼與肉的生成之間，表達剛柔並存的女性特質；這件作品與柔和橘黃的護眼墨鏡互相映照，而熠熠生輝。

清大研究生客串的模特陳品伃表示，重要的健康新知，結合護眼的防藍光眼鏡，特別搭配上設計師極富美感的服飾與模特的身體語言，希望引起更多觀眾的共鳴與記憶，願意將有效護眼對策，落實於日常生活。

同樣客串模特的清大碩士生吳柏賢說，台北國際書展作為台灣規模最大的書展，能在這樣的場域走秀，倡導帥氣的護眼對策，是非常奇特的體驗；當觀眾們停留、欣賞，不僅因為時尚的造型，而是開始理解背後的用眼風險，這讓我感受到好的表達，真的會讓大家更願意關心這個議題。

周卓煇教授語重心長提醒民眾，戶外陽光與室內電腦藍光正在加速白內障年輕化，手術是治標，真正的治本之道在於事前的防護；不幸動了手術，更要加緊防護。

《圖說》輔大林怡慈教授（右）到場力挺清大周卓煇教授分享新書「光、白內障與眼睛健康的真相」。（圖／清大好光團隊提供）