白內障迅速年輕化！清大教授周卓煇新書解析光與眼睛健康真相

《圖說》國立清華大學特聘教授周卓煇24日發表「光、白內障與眼睛健康的真相」新書。（圖／清大OLED團隊提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】國立清華大學特聘教授周卓煇今（24）日發表「光、白內障與眼睛健康的真相」新書，周卓煇教授示警表示，戶外的紫外線，加上室內越來越多的藍光，正在加速老化人的眼球，「白內障」也因此迅速年輕化。

周卓煇教授說，人們不必然會有白內障，很多是可以有效預防的，像是戴帽、撐傘、配戴墨鏡，以抵擋陽光中的紫外線。若在室內，則要避免眩光、強光與電腦的藍光。他發現，白內障可以手術，但非因此而一勞永逸，因為人工水晶體隔光效果比較差，還讓更多藍光、紫光穿透，進而加速視網膜等的傷害。

廣告 廣告

這本新書的總編輯—商周程鳳儀指出，25年來她編輯過200多本書，會特別推薦這本書的原因是，這是唯一一本翻轉她長久以來認知的書，「它告訴我、看書、閱讀、看稿、工作的時候，光線不是愈亮愈好；相反的，我們以為的亮，可能正持續不斷在傷害著眼睛與視力。」

程鳳儀表示，書中討論的話題都經過周教授與團隊的科學研究實證，而且與我們的生活息息相關；光與暗黑無所不在，對我們影響點點滴滴都在累積，千萬不要忽視這種滴水穿石的力道，趁一切都還來得及的時候！

與周卓煇教授優化光學研究團隊長期學術合作的臺大醫學院附設醫院眼科部主任葉伯廷醫師指出，我們的臨床數據與流行病學觀察顯示，眼部病理狀態的罹患人數，正在持續增加；白內障的發病群體，已不再僅限於傳統因紫外線暴露累積較多的戶外工作者，如農夫、漁夫、山友或高爾夫球選手等；目前需要長時間進行近距離視覺作業（如高強度電腦工作）的年輕族群，由於持續性的軸性眼軸增長與近視持續加深，可能導致水晶體的氧化壓力（Oxidative Stress）累積和結構改變，從而使早發性白內障的發生率，呈現顯著上升趨勢，也成為高風險群之一。

葉伯廷醫師說，建議大眾參閱這本著作或其有聲版本；這是因為特定光譜範圍的光，如高能量的可見光（HEV），俗稱藍光，它們對於視網膜及水晶體潛在的光毒性（Phototoxicity）危害，是直到2014年才被國際能源署（IEA）等機構逐步確認；由於缺乏足夠的公共衛生宣導和臨床教育推廣，多數民眾對此類視覺健康風險，尚未建立警覺，更遑論採取實證有效的防護策略；周卓煇教授的這項研究成果，則系統性地提出數項經優化驗證的視覺保護方案。（影片連結：https://youtube.com/shorts/O1S2AN8737M）

罕見疾病生命鬥士采萱發來影片分享指出，「我自幼就被確診沃夫然症候群，全身神經逐漸萎縮，視線模糊，甚至如廁都成挑戰；我曾一度想放棄生命，但在家人陪伴下選擇珍惜當下；我希望大家閱讀『光、白內障與眼睛健康的真相』這本書，及早建立起保護眼睛的知識，並減少3C依賴，珍惜還擁有的視力。」（影片連結：https://youtu.be/gRdMyFlmYn4）

「光與健康協會」常務理事、曙光女中校長魯和鳳說，她很喜愛這本書，因為它把複雜的光線知識用最生活化的方式呈現，讓學生、家長與一般讀者都能看懂，也能真正用在日常生活中；此外，書中刊載一部份曙光科探社與清大周教授、台大葉醫師將近十年的共同發現。

魯和鳳校長指出，同學們發現的科學新知，可以助益人類，讓人的眼睛可以更健康，是我們曙光女中的驕傲，希望大家多多閱覽這本新書，搶在全球之先，獲有讓人健康的新知識。

漢民科技副董事長許金榮推薦表示，在照明科技快速演進的時代，如何在創新與健康之間取得平衡，是產業與社會共同面對的重要課題；周卓煇教授以清大深厚的學術研究為基礎，從專業角度揭示光對眼睛健康與白內障風險的真實影響；本書兼具學術深度與實務啟發，對政策制定、產業應用與全民視力健康均具有深遠意義。

園區軒豊公司總經理黃俊傑指出：「照明的核心價值，已從單純的效能提升，走向以科學實證為基礎的健康人因照明；清大周教授團隊長期深耕光學、視覺與眼睛健康研究，軒豊亦透過與清大周教授的產學合作，將嚴謹的學術研究轉化為可實際應用的照明技術；本書完整呈現光、白內障與眼睛健康的科學真相，不僅為產業提供明確的技術依據，也為產學攜手推動健康照明樹立重要里程碑。」

陽明交大腦科所博士楊致遠醫師指出，許多人仍以為白內障是老化的自然結果，卻忽略了光線品質與眼球老化速度密切相關；本書以科學證據釐清光線如何影響水晶體變化，同時提供具體而簡單的改善方向，對所有需要長時間使用3C的族群而言，非常具有參考性。

北市聯合醫院護理學博士劉純如表示，「在臨床上，我看到很多長輩忽略眼睛的重要；視力不好不只影響生活品質，也會增加跌倒與老年憂鬱的風險；這本書透過真實案例，提醒讀者更早重視眼睛健康，及早檢查、有效預防，唯有『擁有明亮的眼睛，才能看見生活裡的美好』。」

《圖說》周卓煇教授發表新書示警，戶外的紫外線加上室內越來越多的藍光，正在加速老化人的眼球，「白內障」也因此迅速年輕化。（圖／清大OLED團隊提供）