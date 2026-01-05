白兩年條款將屆 陳昭姿未辭

民眾黨「兩年條款」期限將至，白委陳昭姿仍未繳交離職書。（本報資料照片）

民眾黨「兩年條款」期限將至，民眾黨前主席柯文哲日前為白委陳昭姿《人工生殖法》代孕解禁，親赴立院遊說藍綠立委，但恐難在本會期過關，因此陳昭姿5日未於期限內繳交離職書，可能留任；且後續遞補的6名民眾黨不分區立委皆是新手，加上黨內對現任黨團總召黃國昌過於親藍頗有微詞，國會藍綠白互動是否生變，有待觀察。

柯文哲設下「兩年條款」，除了去年遞補的白委劉書彬以外，包括黃國昌在內的7席白委都要在今年1月31日辭職，並讓後7席於2月1日就職。由於辭職及遞補立委都需要行政作業時間，民眾黨團昨上午通知7名委員簽辭職書，但直到下午收件時間截止，只剩陳昭姿未繳交。

據悉，柯文哲民國112年看中陳昭姿符合4大特色「女性、獨派、沒負面新聞、有知名度」，因此三顧茅廬邀進不分區，首次為柯文哲同年4月訪美前一天，當時陳昭姿表達「沒想過從政」、「除非通過代孕」，結果柯同年7月又找上陳，並允諾願推代理孕母，9月召開「生與死」記者會後，11月確定將陳排入不分區。

面對曾允諾陳昭姿的代理孕母尚未過關，柯文哲近期對「兩年條款」態度鬆動，2日公開受訪時未否認陳昭姿可能繼續留任，僅淡回「這個我們私下討論」、「黨內問題黨內會解決」。

民眾黨團主任陳智菡昨證實，目前陳昭姿尚未簽署辭職書。至於是否會排除在「兩年條款」之外？她則說，沒有「排除」這件事，民進黨籍衛環委員會召委劉建國已將《人工生殖法》排入本周四議程，也許在本會期就能通過委員會，所以陳昭姿的去留尚未定案。

柯文哲讓陳昭姿留任，將影響後7名遞補白委，導致擁有立委資歷、原可望和陳清龍接新任黨團正副總召的成大法律系教授許忠信無法如期就任，且原有委員會分配也將部分調整，本來要補入衛環委員會的北護大通識教育中心特聘教授邱慧洳，恐因此要進到其他委員會。

此外，有民眾黨內人士私下抱怨，黃國昌立場過於親藍，未凸顯白營「關鍵少數」作用，執意「藍白合」更影響2026選舉奔走地方的時程，甚至恐因此犧牲黨內有意參選者；而此時柯文哲積極為代孕入法分別遊說藍綠立委，也讓外界揣測「綠白合」的可能性。