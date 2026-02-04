白公布優先法案卻未見保障陸配參政權法案 黃國昌這樣解釋

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨6位新科立委3日才報到宣誓就職，今（4）日馬上召開記者會，宣布民眾黨團新會期的優先法案。

民眾黨立院黨團舉行記者會。（圖／方炳超攝）

民眾黨8席立委陳清龍、王安祥、邱慧洳、陳昭姿、劉書彬、洪毓祥、蔡春綢、李貞秀，今天一字排開，在民眾黨主席黃國昌率領下，共同召開記者會，向社會報告民眾黨團重要優先法案。

總召陳清龍先以總表向大眾說明民眾黨團的優先法案內容，包含已經提出的媒體議價法草案，促進媒體環境健全；政府採購法要修正，避免招標弊案連環爆；財政委員會將審議台灣未來帳戶特別條例，挽救少子化危機；針對民進黨執政下政治進入校園，教育部對於校長遴選介入過多，將提出大學法修正，以捍衛校園自治；國民體育法修法強化台灣的體育力；衛環委員會將聚焦醫護人員的權益，解決護理人員過勞的問題，讓健保永續。

陳清龍提出兩項優先法案，包含政府採購法，民眾黨主張修法強化投標廠商基本資格要求、要納入財務能力最低門檻、過往實績也必須列入參考。另一項優先法案要「為國旅把關」，民眾黨團要修正發展觀光條例改善哄抬現象，強化旅宿業者定型化契約規範的密度，提高違反房價備查定價的罰鍰，為國旅把關。

即將負責外交及國防委員會的立委王安祥表示，下一個會期重中之重將是軍購條例，台灣民眾黨已經提出黨版保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案，至於第二個優先法案是避免執政者濫權發布戒嚴、戕害民主。民眾黨團提出提案修正戒嚴法，縮短總統發布戒嚴後的追認時間，需在24小時送立院追認，否則失其效力，透過修法強化追認機制。

將進入衛環委員會的邱慧洳稱將推動三班護病比入法，也要保障醫事人員薪資，並爭取「校護久任獎金」，因為偏遠地區人力容易流失，為維持人力穩定，民眾黨團提出校長、教師、專聘教師、代理教師、專業輔導人員與社工等六類人員，任職達一定時間，可領久任獎金，並主張將校護教師也羅列其中，藉以維持校護人力穩定性。另外也將提「提升醫師診察費」。

陳昭姿的優先法案第一條為「代理孕母法制化」，第二條則是針對檢評會對林俊言涉及押人取供、不正訊問、假視察真逼供等行為認定失當，卻是高高舉起、輕輕放下，轉往新北檢再處理一事，將推動刑事訴訟法修法，防止偵查權濫用，另也主張面對重大暴力犯罪時，要明定無期徒刑不得假釋。

至於劉書彬則將推台灣未來帳戶特別條例草案、融資公司法草案。李貞秀則要推租賃住宅市場發展及管理條例修正，讓租賃契約更明確，以及都市計畫法修正，把社會住宅用地明確納入公共設施。蔡春綢主張修正國民體育法，鼓勵運動選手培養第二專長，另也要提文化創意產業發展法修法，將運動員奮戰精神與文化跨域合作。

洪毓祥說明，民眾黨團本會期盼落實兩大方向，首先是各部會針對AI使用如何創造便民服務、如何提升治理效率等，要制定具體作法，不要像無人載具條例，從2019喊到2026還在創新，看不到無人載具實際上路；其次是推動促進資料創新應用發展條例，對AI訓練與保障數位媒體利益的界線進行規劃，以及國營事業管理法修法，終結派系分贓、杜絕酬庸肥貓文化。

會後聯訪時，媒體問，保障陸配參政權的相關修法沒有列入優先法案？黃國昌稱，現在僅是擇要對外報告，因為目前法案都還躺在立院，感謝過去國民黨讓賢，使民眾黨能在委員會拿到一席召委，但其他7個委員會卻通通沒召委，對於一個沒有召委的小黨而言，推動法案最困難的就是法案如何排上委員會議程。

黃國昌轟，民進黨一天到晚在講委員會中心主義、法案要先去委員會討論，但民進黨佔著召委卻不好好排法案，排一堆考察出去玩，浪費大家、國會、人民的時間，結果怪小黨推法案時要推逕付二讀？那你們委員會不排，整個法案被卡住，要小黨怎麼辦？

黃國昌說，保障陸配參政權仍在優先法案清單中，遇到這個問題的人太多了，絕對不是為了單一個人，只不過今天每個委員的時間不足，只能講3至4個法案而已。



