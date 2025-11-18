白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半

白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」

白冰冰早已財富自由，她會開經紀公司從不是為了賺錢，而是怕有才華的新人被埋沒。今年為了替子弟兵出專輯，她甚至砸下上千萬購買八點檔主題曲曝光，「根本回不了本」，但她依然心甘情願，只希望大家聽見這些年輕人的歌聲。

白冰冰日前看到陳思瑋的現實困境，對方一邊從事演藝工作，一邊靠木工維持家計，每天木工工資約3000多元。為了參加世界閩南語金曲盛典總決賽，他請了半個月假，光是放假的期間就少了超過4萬5千元的收入。白冰冰心疼表示：「他和老婆都要賺錢才能支付房租和兩個小孩的保母費，幸好他最後有拿到世界冠軍，有獎金貼補家用，不然真的要入不敷出。」

白冰冰有了這想法以後，便決定將旗下「台一線」所有藝人，包含東諺、阿玟、明亮、蔡亞露、Give me five少女隊的合約都改掉，她選在錄影《超級冰冰Show》時公開這消息，全場又驚又喜，藝人們感動喊出：「冰冰姐，我愛妳，我們要簽一輩子！」現場其他藝人更羨慕直問：「冰冰姐要不要簽我？」

