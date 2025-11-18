白冰冰不忍子弟兵兼差貼補家用 千萬放水流「佣金減半」

白冰冰（後排中）體恤子弟兵明亮（後排左）、陳思瑋（後排右）與Give me five少女隊的辛苦。長興影視提供



白冰冰提攜後輩不遺餘力，但看到旗下藝人陳思瑋除演藝工作，還得當木工賺錢才能扛家計，讓她決定將子弟兵的合約全部收回，將抽佣成數減半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人，我的抽成本來就比別的經紀公司低，但能讓藝人多點收入，我是願意的」。

陳思瑋為參加世界閩南語金曲盛典總決賽，請了半個月的假，以當木工1天有3000多的薪水，少了逾4萬5000元的收入，白冰冰說：「他和老婆都要賺錢才能支付房租和2個小孩的保母費，幸好他最後有拿到世界冠軍，有了獎金可以貼補家用，要不然參加比賽其實要冒著入不敷出的風險。」

廣告 廣告

日前白冰冰趁著錄民視《超級冰冰Show》時公布降抽成消息，「台一線」東諺、阿玟、明亮、蔡亞露、Give me five少女隊聽了非常開心，直呼：「冰冰姐，我愛妳，我們要簽一輩子。」其他藝人也自薦問：「冰冰姐要不要簽我？」

經營經紀公司，白冰冰坦言最大目的是惜才不是賺錢，今年她為幫子弟兵出唱片，還花上千萬元買8點檔的主題曲做宣傳，根本無法回本，但她還是願意這麼做，就是想讓大家聽到他們的歌。

想起出道時1人闖天下，白冰冰辛苦了18年，直到37歲那年唱了〈唱抹煞〉才走紅，「我這首歌是撿來的，有人不唱，才輪到我頭上，當時還上不了電視，只能去夜市打歌，很多攤販看了很心疼，還幫我叫賣，讓我很感恩，是因為很多貴人的幫忙，才有今天的白冰冰」。70歲的她說：「人生70才開始，我日行一善，平常都有在做善事，何不對自己人好一點，所以我決定把大家的合約都收起來重新簽約，讓大家都開心。」

更多太報報導

香港樂團「RubberBand」難忘包機遊台 主唱：聽台北的音樂長大

翁倩玉台語比國語好 陳意涵「被偷窺」跟鍾欣凌比瘋

鍾瑶獨自面對「乳房囊腫切除」 為新身分多次偷哭