白冰冰不捨子弟兵辛苦 抽佣減半

綜藝大姐大白冰冰心疼子弟兵演藝工作辛苦，決定自降經紀佣金減半。

記者戴淑芳∕台北報導

綜藝大姐大白冰冰心疼子弟兵演藝工作辛苦，得兼職才能養家，決定自降經紀佣金減半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」

會讓她有這個想法，主要是看到旗下藝人陳思瑋，除演藝工作，還得當木工賺錢才能扛家計，「我的抽成本來就比別的經紀公司低，但能讓藝人多點收入，我是願意的。」

白冰冰提到，陳思瑋為了去參加世界閩南語金曲盛典總決賽，請了半個月的假，以當木工一天有3000多的薪水，少了逾4萬5千元的收入，「他和老婆都要賺錢才能支付房租和兩個小孩的保母費，幸好他最後有拿到世界冠軍，有了獎金可以貼補家用，要不然參加比賽其實要冒著入不敷出的風險。」

陳思瑋讓白冰冰動了降抽成的念頭，但她又不能只獨厚他，因此決定一視同仁讓旗下藝人「台一線」東諺、阿玟、明亮、蔡亞露、Give

me five少女隊都享有同樣待遇，日前便趁著錄制民視《超級冰冰Show》時公布這個消息，大家聽了非常開心，直呼「冰冰姐，我愛妳，我們要簽一輩子」，也讓其他藝人很羨慕，直呼「冰冰姐要不要簽我？」