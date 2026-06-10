白冰冰出國脫了！大尺度比基尼解放「老奶奶」

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娛樂中心／駱瑩倫報導

演藝圈大姐大白冰冰近日結束越南旅程返台，隨即迎來二度入圍金曲獎「最佳台語女歌手獎」的喜訊，消息一出立刻掀起討論。面對外界關注她未來紅毯造型是否會「突破尺度」？對此白冰冰回應將以端莊風格現身，不會請出「老奶奶」見客。不過趁著這趟越南旅行，她難得放鬆心情，在遊輪上拍下比基尼照片留念，火辣畫面曝光後也引發熱議。





白冰冰

白冰冰二度入圍金曲獎「最佳台語女歌手獎」。（圖／翻攝自「白冰冰」臉書）





現年71歲的白冰冰依舊行程滿檔，不是投入工作就是在旅行的路上。她透露早在十年前就替自己規劃「圓夢清單」，趁體力還好時走訪南極、北極、馬丘比丘、西藏，以及非洲、歐洲、美洲等難度較高的長途景點；近年隨著年齡增加，則改以亞洲短天數旅遊為主，讓身心維持輕鬆節奏。

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白冰冰

白冰冰在下龍灣遊輪夜宿時，一時興起穿上比基尼拍照留念，並懷念起自己年輕時僅43公斤的輕盈狀態。（圖／長興影視提供）





這次越南行期間，白冰冰在下龍灣遊輪夜宿時，一時興起花了200萬越南盾（約新台幣2400元）購買比基尼，與同行友人在陽台合影留念，並笑稱這樣大尺度的造型是「越南限定」，金曲獎紅毯應該看不到。從畫面中可見，白冰冰穿著螢光綠比基尼，上身的交叉繞頸設計，襯托出豐滿身形；下半身則巧妙地搭配了同色系的側開衩長裙，秀出單側美腿，既有度假的性感風情，又帶有一種飄逸的優雅感。白冰冰透露，為了備戰紅毯近期努力控制體態，短時間內減重約2公斤，但仍維持5字頭體重，她也直言以自己嬌小身形來說仍需再調整，並懷念年輕時僅43公斤的輕盈狀態。

白冰冰

現年71歲的白冰冰行程滿檔，不是投入工作就是在旅行的路上。（圖／長興影視提供）





這趟旅程雖然充滿笑聲與美景，但近期卻傳出民視演員傅子純驟逝的消息，讓白冰冰心情瞬間跌入低谷。由於她與傅子純妻子是旅遊同好，過去曾一同到日本、新加坡旅遊，因此得知噩耗後也第一時間表達關心與慰問。面對突如其來的離別，她也感慨提醒大眾，若身體出現不適務必及早就醫，不要輕忽健康警訊。

原文出處：71歲白冰冰出國脫了！大尺度比基尼解放雪白「老奶奶」：越南限定

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