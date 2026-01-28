白冰冰力捧世大運銀牌「漂亮寶貝」胡子萱斜槓演藝圈
跆拳道選手胡子萱斜槓當藝人，也是綜藝大姐大白冰冰力捧的新人，主演的第一部電視劇《天知道》收視就創下佳績，還首次參加舞台劇《萌甲大哥大》的演出，並參與《超級冰冰SHOW》的表演，2025年收穫滿滿，白冰冰大讚胡子萱非常認真，無論是要求她演戲、唱歌還是學跳舞，她都全力以赴，是「跆拳道漂亮寶貝」，未來在武打片領域大有可為。
胡子萱2023年在成都世大運拿下跆拳道自由品勢女子個人賽銀牌，儘管踏入演藝圈，胡子萱目前仍堅持在跆拳道項目的訓練，演藝工作則利用課餘與空檔進行。為了追求更好的成績，就讀輔仁大學研究所的她由於教練是曾獲 2022 世界品勢錦標賽混雙金牌的黃品潔，她便毅然追隨其前往高雄訓練，常往返北、高兩地。
白冰冰在自製的Youtube節目《誠懇逗陣》(https://www.youtube.com/watch?v=amiF_AkbFS4) 特別介紹胡子萱的紮實的訓練日常，她的生活極其規律且自律，休賽季每週至少練習四天，每次三小時以上；若進入賽季，訓練量會增加至每週六天，每天早晚各練習三小時。對她來說訓練最辛苦的是為了追求動作表現，需要不斷重複上萬次的練習。過程當然不免受傷，她最嚴重的一次是特技動作摔倒導致腳踝韌帶斷裂休養三個月，但她仍未放棄，持續透過功能性訓練提升肌力和爆發力，保護自己免於受傷。
胡子萱進入演藝圈的契機，是白冰冰籌備新戲《天知道》需要具備武打底子的演員。她發現拍戲與比賽相似，都是為了呈現最好的一面，因此她將「肌肉記憶」運用在舞台劇台詞與舞蹈排練中，展現出練武之人的韌性。
在《超級冰冰SHOW》中，她將武術融入表演，與蔡亞露合作演出〈練舞功〉，令進棚探班的北港朝天宮董事長蔡咏鍀感到驚艷。在白冰冰眼中，胡子萱性格大喇喇、直率，且身為碩士生仍堅持學業與教學，這份正向努力的態度就是冰冰姊對子弟兵一路以來的要求。
面對未來，胡子萱一邊備戰全大運等賽事，一邊在演藝圈磨練。運動員的生涯讓她擁有堅韌的個性，而舞台則給了她展現自我的機會。在白冰冰的提攜與自身努力下，這位跆拳道選手正以堅毅腳步，在雙重身分中踢出一片天。
