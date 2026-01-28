白冰冰力捧新人竟是運動國手！胡子萱斜槓進演藝圈 首秀成績超驚艷

四季線上／陳軒泓 報導

跆拳道選手胡子萱斜槓當藝人，也是白冰冰力捧的新人，2025 年收穫滿滿，除了曾上節目《超級冰冰Show》表演外，她主演的第一部電視劇《天知道》收視成績亮眼，前陣子還首次參加舞台劇《萌甲大哥大》的演出，白冰冰大讚胡子萱非常認真，無論是要求她演戲、唱歌還是學跳舞都全力以赴，更形容她是「跆拳道漂亮寶貝」，未來在武打片領域大有可為。

胡子萱 2023 年在成都世大運拿下跆拳道品勢女子個人賽銀牌（照片提供：長興影視）

胡子萱 2023 年在成都世大運拿下跆拳道自由品勢女子個人賽銀牌，儘管踏入演藝圈，她目前仍堅持在跆拳道項目的訓練，演藝工作則利用課餘與空檔進行。白冰冰也在 YT 節目《誠懇逗陣》特別介紹胡子萱紮實訓練的日常，對她而言訓練最辛苦的是為了追求動作表現，需要不斷重複上萬次的練習。過程當然不免受傷，最嚴重的一次是特技動作摔倒導致腳踝韌帶斷裂休養三個月，但她仍未放棄，持續透過功能性訓練提升肌力和爆發力，保護自己免於受傷。

胡子萱（右起）日前與白冰冰、蔡亞露一同出遊（照片提供：長興影視）

而胡子萱進入演藝圈的契機，則是白冰冰籌備新戲《天知道》需要具備武打底子的演員。她發現拍戲與比賽相似，都是為了呈現最好的一面，因此她將「肌肉記憶」運用在舞台劇台詞與舞蹈排練中，展現出練武之人的韌性。另外在《超級冰冰Show》中，她將武術融入表演，與蔡亞露合作演出〈練舞功〉，令進棚探班的北港朝天宮董事長蔡咏鍀也感到驚艷。

胡子萱擅長空翻特技動作（照片提供：長興影視）

