白冰冰力捧新人身分超驚人！ 曾在世大運拿下銀牌

胡子萱從國手身分跨入演藝圈，成為白冰冰近年格外看重的新生代之一。出道不久便接連迎來關鍵機會，不僅在電視劇《天知道》中擔綱演出，也首次站上舞台劇《萌甲大哥大》，同時登上《超級冰冰SHOW》舞台，短短時間內累積多元歷練，讓2025年成為她收穫感十足的一年。

胡子萱。（圖／長興影視）

一路看在眼裡的白冰冰，對這位後輩毫不掩飾欣賞之情。她形容胡子萱做事態度乾脆、不怕吃苦，無論臨時被要求補戲、開嗓或挑戰舞蹈訓練，都不曾退縮，在她眼中是兼具實力與外型的「跆拳道漂亮寶貝」，未來若投入武打類型作品，潛力相當可期。

回到運動員身分，胡子萱的成績同樣不容忽視。她曾在2023年成都世大運中，拿下跆拳道自由品勢女子個人項目銀牌。即使演藝工作逐漸增加，她仍未放下訓練節奏，選擇在課業與工作之間擠出時間維持競技狀態。就讀輔仁大學研究所期間，因指導教練為世界級品勢選手黃品潔，她毅然南下高雄隨隊訓練，長時間往返北高兩地，只為讓技術更到位。

白冰冰讚賞胡子萱（右）。（圖／長興影視）

白冰冰也曾在個人YouTube節目《誠懇逗陣》中，帶觀眾一窺胡子萱的日常。她的生活作息高度規律，非賽季時一週至少四天訓練，每次超過三小時；進入比賽準備期後，訓練密度直接拉高到一週六天，早晚分段操課。對她而言，最煎熬的不是體力，而是為了動作精準度，必須反覆修正、重做，累積的次數往往以萬為單位。她曾在高難度動作中失足，導致腳踝韌帶斷裂，休養近三個月。但這段時間並未讓她停下腳步，而是轉向功能性訓練，加強肌力與爆發力，重新建立身體的穩定度。

胡子萱踏入戲劇圈的起點，其實來自白冰冰籌拍《天知道》時，特別鎖定具有武術底子的演員。她也很快發現，拍戲與比賽本質相似，都是在有限時間內，把最好的狀態交到觀眾眼前。於是，她把多年累積的「身體記憶」運用到排戲、記台詞與舞蹈節奏中，讓自己快速進入狀況。