白冰冰化身TW ICE台灣冰 瘋狂扭臀尬女團

白冰冰除夕節目率子弟兵「Give ME Five」共舞。

記者戴淑芳∕台北報導

白冰冰今年除夕帶來網友敲碗「TW ICE 台灣冰」周子瑜表演，笑說：「沒買到TWICE演唱會的票沒關係，除夕夜可以看我『TW ICE台灣冰』的表演」直呼屁股扭得很用力，希望除夕夜逗大家開心。

2026《民視第一發發發》第2段「躍馬揚鞭慶豐年」舞蹈PK單元，由白冰冰、陽帆、浩子、阿翔、白家綺以及賴慧如主持。白冰冰帶領子弟兵「Give ME Five」成員張家瑜、張羽靚、許芷芸、黃宥臻、張思媛要來對抗陽帆、浩角翔起組成的「偶像男團」。

白冰冰說，「Give ME Five」團員從13歲-15歲跟著她3年多，進步神速是有目共睹，平常她都是在旁邊叫她們扭大力一點，現在變成自己要扭大力一點，「要我屁股要旋轉扭，真的有點不好意思啦，很怕身高不夠怕變成海豚！我還請教她們這些小女孩要怎麼扭」，笑說：「這些小女孩不敢說我不好，怕回去被我打」，還說長輩就是要這樣接受新事物多跟這些孩子們相處。

除了「TW ICE 台灣冰」唱跳〈Like OOH-AHH〉，白冰冰再穿上日本豪華和服演唱〈勇敢就是你名字〉以及原住民服裝演唱〈台灣我的故鄉〉，子弟兵明亮演唱創作曲〈台灣的目睭〉展現詞曲才華；白冰冰領軍子弟兵，滿滿的舞蹈與歌唱媲美演唱會等級，要在除夕夜讓觀眾看得過癮。