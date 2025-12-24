白冰冰吐28年前槍戰秘辛 驚見殉職警遺孀肚綁紅布條

〔記者傅茗渝／台北報導〕即使白曉燕命案已過去28年，那道傷痕依舊深深刻在白冰冰心頭。適逢白曉燕基金會28周年，白冰冰透露日前終於聯繫上當年因追捕陳進興等人而不幸殉職的員警曹立民的遺孀。

白冰冰回憶起這段跨越28年的牽絆，坦言第一次見到曹立民遺孀是在當年的告別式上，那一幕至今仍是她心中揮之不去的痛。她回憶道，當時遺孀肚子裡還懷著曹立民的遺腹子，腰間依照習俗綁著紅布條，因為忌諱並未陪同靈柩前往火葬場，只能一個人孤零零地站在那裡，「我當時走過去擁抱她，她的眼淚就滴在我的肩膀上。」白冰冰感性表示，在那一刻，兩個心碎的女人都在對方的溫度中，感受到了失去至親的椎心之痛。

廣告 廣告

多年來，白冰冰一直默默關心對方的近況，直到日前透過警政署長張榮興協助，才正式與對方通上電話。白冰冰敬佩地表示，遺孀多年來選擇自立自強，在警察機構擔任工友，獨自將孩子拉扯長大，「小孩現在已經28歲出社會工作了，真的很佩服她的堅毅。」在電話中，兩人難掩感動，白冰冰更主動邀約對方碰面，希望這段跨越28年的革命情感，能化作未來互相扶持的力量。

【看原文連結】

更多自由時報報導

白冰冰街頭被喊「阿嬤」 鼻酸：如果曉燕還在…

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

王ADEN校園演出翻車！台北跨年被取消 宜蘭也緊急跟進

辛龍爆翻臉岳父母 傳隱瞞劉真塔位

