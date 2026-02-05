白冰冰哭了！昨致電S媽曝「大S急救折磨過程」 心疼具俊曄「不能再痛下去」

白冰冰談到大S過世，格外感同身受。董孟航攝

先前大S雕像揭幕儀式順利落幕，巨星殞落正式滿一年，讓不少親友們紛紛發文表達不捨之情，白冰冰曾痛失愛女白曉燕，格外理解S媽的喪女之痛，今（5日）舉辦《超級冰冰show》尾牙餐敘，她提到兩人昨日有通過電話，並以過來人身分揭開面臨家屬離世的悲痛心情，一度淚灑現場，至今難以走出傷痛，令在場眾人鼻酸。

今日舉辦《超級冰冰show》尾牙餐敘。董孟航攝

淚憶喪女痛「看著空碗哭10年」 認那是生命流逝的恐懼

白冰冰提到，大S當時在出國路上突然昏迷，急救過程全家人都在場，那種「看著生命在手中一點一滴流失」的感覺最是折磨。她聯想到當年急救大哥時，臉色由青轉紫、按壓到雙手麻木的絕望，以及自己痛失愛女後，有長達10多年的時間走不出來，「人家說10年是一個段落，我到第11年還在哭，曾看著空碗，掉了8年的淚。」她心疼S媽正面臨最艱難的時刻，認為這份傷痛需要很長的時間才能平復。

白冰冰歷經喪女之痛。董孟航攝

白冰冰願提供法律諮詢 希望邀具俊曄出遊

這一年來白冰冰經常私下傳訊安慰S媽，除了心理輔導，更表示願意提供法律諮詢。她知道S媽對無法帶在身邊的孫子女感到無奈，「我告訴她，妳不是一個人，妳還有很棒的女兒與孫子。」白冰冰也規劃，等過陣子心情稍稍沉澱，想邀請S媽與女婿具俊曄到她在峨眉湖的住處散心，遠離紛擾。

向具俊曄喊話「不能再傷心」 盼酷龍重回大環境接受擁抱

看到具俊曄因為失去愛妻消瘦、沉浸哀傷，白冰冰也隔空送暖，她提到，連具俊曄的好友姜元來即便坐著輪椅都特地來台灣安慰，可見友誼深厚，白冰冰喊話具俊曄：「不能一直傷心下去，不用回演藝圈唱歌跳舞，但要回到這個溫暖的大環境，接受大家的擁抱。」她強調，無論具俊曄未來留在台灣還是回到韓國，這圈子永遠是他的家。



