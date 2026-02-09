白冰冰大跳TWICE經典歌曲 自嘲扭起來「像海豚」

白冰冰在《民視第一發發發》第二段〈躍馬揚鞭慶豐年〉舞蹈PK單元火力全開，親自領軍子弟兵迎戰男團組合，把除夕夜氣氛直接拉到最高點。這一段由她攜手陽帆、浩子、阿翔、白家綺與賴慧如共同主持，一登場就充滿火藥味與笑聲。

白冰冰。（圖／民視）

今年最讓網友驚呼的亮點，莫過於白冰冰親自下海挑戰網友敲碗已久的「TW ICE 台灣冰」，致敬人氣女團概念演出。她帶著子弟兵「Give ME Five」成員張家瑜、張羽靚、許芷芸、黃宥臻、張思媛同台登場，對決由陽帆與浩角翔起組成的「偶像男團」，未演先熱。

白冰冰笑說：「沒買到 TWICE 演唱會門票沒關係，除夕夜看我這一場就好。」話說得豪氣，動作卻相當實在，她坦言跳完其實有點害羞，「我個子比較矮，wave 扭起來總覺得不太標準，但屁股真的有很用力在扭，希望大家看得開心。」一番自嘲反而讓現場笑成一片。

提到與「Give ME Five」的相處，白冰冰語氣立刻變得驕傲。她透露這群女孩從 13、15 歲一路跟著她超過三年，成長變化全看在眼裡，「以前都是我在旁邊叫她們扭大力一點，現在換成我要自己扭大力一點。」說到這裡，她忍不住笑場，「要我屁股旋轉真的很不好意思，還怕身高不夠看起來像海豚，還跑去請教這些小女生到底要怎麼扭。」

白冰冰。（圖／民視）

子弟兵也不藏私回誇，隊長張家瑜直言白冰冰音感好、學得快，「對我們來說舞蹈是日常，但她平常很少跳這種可愛唱跳風格，真的很不容易。」其他成員也爆料看到白冰冰私下偷偷練舞，相當認真。白冰冰立刻接話笑說：「她們不敢說我不好啦，怕回去被我打。」一句話再度逗樂全場。

舞台誠意同樣毫不手軟，白冰冰先以「TW ICE 台灣冰」造型唱跳〈Like OOH-AHH〉，接著換上日本豪華和服演唱〈勇敢就是你名字〉，再穿原住民服裝深情詮釋〈台灣我的故鄉〉，層層堆疊視覺與情感。子弟兵也帶來創作曲〈台灣的目睭〉，展現不只會跳舞，更具備詞曲實力。

從唱跳到造型、從世代交鋒到師徒情誼，白冰冰帶著「Give ME Five」端出近乎演唱會規格的舞台，要在除夕夜陪觀眾一路熱鬧到最後一秒。