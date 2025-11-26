白冰冰大馬開唱 董座貴婦組團應援

白冰冰前往馬來西亞舉行「佳樂之夜金曲演唱會」，50多名台灣粉絲特別組團前往應援。

記者戴淑芳∕台北報導

白冰冰今年邁入70歲，腳步從未因此停滯不前，堪稱演藝圈的不老傳奇，日前她前往馬來西亞舉行「佳樂之夜金曲演唱會」，50多名台灣粉絲特別組團前往應援，讓白冰冰在台上感動哽咽。

年輕歌手的粉絲比較熱情追星，白冰冰的粉絲多是社會菁英、貴婦與董事長，因此她趁著前往馬來西亞吉隆坡的演唱會，特別邀約50餘位粉絲好友前往支持兼旅遊，並在自己的Youtube節目《誠懇逗陣》分享，她笑言：「我堅信董事長與貴婦們也會有熱情火花！」

廣告 廣告

從踏上馬來西亞的第一天開始，白冰冰每天都被感動圍繞，此行粉絲自備應援物，看著這群事業有成的董事長和貴婦們，為她的舞台演出忙碌準備布條與燈牌，甚至爬上欄杆懸掛橫幅，她感恩地說：「此刻我心中的悸動，將成為一生最珍貴的回憶。」

白冰冰也特別為粉絲團取名為「冰友會」，並表示：「回饋冰友會，最好的方式就是陪大家一起旅遊、拍照、共享美食與住宿。」此次組團前往的人數眾多，分乘兩輛遊覽車，白冰冰貼心的每天換車與粉絲近距離互動。此行無論男女，彷彿都年輕了許多，白冰冰笑稱：「大夥兒出發時是紳士淑女，返程時個個活潑熱情。」她期待下一次，再度呼朋喚友，攜手同遊！