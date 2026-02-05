娛樂中心／巫旻璇報導

70歲綜藝天后白冰冰活躍演藝圈數十年，近期因舊照被網友討論與周子瑜神似再度掀起話題。她今（5日）出席《超級冰冰Show》尾牙活動時展現滿滿活力，談到外界好奇的凍齡狀態，她幽默表示自己沒有依靠醫美，笑稱「都是工作壓力在幫忙維持」，也分享仍持續接觸新鮮事物，像是練跳韓團TWS流行的撒嬌舞，以及啦啦隊熱門應援舞，都能輕鬆跟上。





白冰冰嫩照「撞臉周子瑜」爆從沒做醫美！70歲歲真實狀態曝…撒嬌舞融化全場

白冰冰談到保養，她幽默表示全靠工作壓力維持狀態，並再次強調未做醫美。（圖／民視新聞）

廣告 廣告





白冰冰認為年齡不是限制，笑說人生到了70歲反而是另一個開始。活動尾聲，她與一手培養的女團「Give me five少女隊」一同在鏡頭前舞動，展現滿滿自信與氣場，完全不輸年輕世代。她當天膚況亮眼也引起關注，談到保養，她幽默表示全靠工作壓力維持狀態，並再次強調未做醫美。面對歲月變化，她坦然看待，認為老去是必經過程，「我選擇正面迎接」。她也分享早年曾拒絕接演阿嬤角色，如今則能自嘲稱自己是老奶奶，態度相當豁達。





白冰冰嫩照「撞臉周子瑜」爆從沒做醫美！70歲歲真實狀態曝…撒嬌舞融化全場

《超級冰冰Show》收視表現亮眼，白冰冰為感謝幕前幕後團隊辛勞，特別席開20桌宴請工作人員。（圖／民視新聞）





《超級冰冰Show》收視表現亮眼，白冰冰為感謝幕前幕後團隊辛勞，特別席開20桌宴請工作人員，並準備上百萬元紅包作為獎勵。近年來她也積極培育新人，長期合作歌手約30多人，簽約藝人亦達十餘位。此次感恩餐會星光雲集，民視總經理廖季方、執行副總許念台與多位同仁到場共襄盛舉；主持群與固定班底「台一線」東諺、阿玟、蔡家蓁、蔡亞露、明亮、陳思瑋，以及「Give me five少女隊」、曾瑋中、麗小花、唐儷、楊哲、林奕妘、周氏兄弟、董至成、曾昱嘉、楊惠絜等人與音樂人孔鏘老師也一同出席同樂。

白冰冰嫩照「撞臉周子瑜」爆從沒做醫美！70歲歲真實狀態曝…撒嬌舞融化全場

先前一名網友在社群上分享白冰冰（右）41年前的超仙美照，年輕時的美貌讓網友驚嘆「真的有像TWICE周子瑜（左）」。（圖／翻攝自臉書粉專《白冰冰（白雪嬅）》、IG ＠thinkaboutzu）















原文出處：白冰冰嫩照「撞臉周子瑜」爆從沒做醫美！70歲歲真實狀態曝…撒嬌舞融化全場

更多民視新聞報導

一吻定情趕走所有迷惑！假媳婦終於成了真愛妻？《豆腐媽媽-EP33精彩片段》

神秘律師打贏官司有內幕？被告房仲女王終於找到大靠山？《豆腐媽媽-EP33精彩片段》

陳美鳳合體畢書盡除夕開唱！7位數華麗戰袍曝光 二人互認「有壓力」

