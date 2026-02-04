白冰冰子弟兵出道3年超狂！每月狂接10多場尾牙 「驚人收入」曝光了

記者蔡維歆／台北報導

蔡亞露是綜藝大姐大白冰冰旗下亮眼藝人，出道即將屆滿三年，憑藉著「工作狂」的韌性與不懈努力，迎來演藝事業的重大突破。除在節目擔任固定班底、演出舞台劇《萌甲大哥大》，更宣布將在2月9日與董至成合作推出全新國語單曲〈來都來了〉，並擔任音樂製作人，展現其從唱跳歌手轉型為全方位音樂人的實力。白冰冰更誇蔡亞露演唱會很帶動氣氛，是公司的活動女王，在尾牙春酒旺季，每個月至少10場以上的活動，估計可賺數十萬。

蔡亞露(右)與董至成合作將在2月9日推出最新單曲〈來都來了〉。（圖／長興影視提供）

蔡亞露回顧出道歷程充滿戲劇性。當初由音樂人吳建宏透過《台灣那麼旺》比賽粉專私訊詢問，讓她一度懷疑是遇上詐騙集團，甚至直言詢問：「你是詐騙嗎？」直到吳老師將LINE 名稱改為「吳建宏本人」並積極引薦，才促成她與白冰冰的合作契機。簽約後，她在白冰冰的嚴格栽培下，從最初找不到定位、因表現不穩被指責，到現在已能獨當一面，自主決定表演曲目與風格。



蔡亞露在白冰冰的Youtube節目《誠懇逗陣》分享自己的工作日常，工作滿檔的她自嘲是「工作狂」，除了每周固定在EZ5、信義區AttValley、桃園等地駐唱外，她去年也斜槓擔任主持人，親自操刀製作 Podcast節目《無FXXK可說》，從訪綱、錄製、剪輯都一手包辦，她說：「每周更新一集，目前已更新36集，節目設定受眾為25至49歲，我會透過收聽數據調整方向，打造屬於我自己的風格。」

