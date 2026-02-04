白冰冰子弟兵月接10場尾牙 蔡亞露攜手董至成飆〈來都來了〉

蔡亞露（右）與董至成2月9日將推出單曲〈來都來了〉。長興影視提供



白冰冰旗下藝人蔡亞露出道將滿3年，除在《超級冰冰Show》擔任固定班底、演出舞台劇《萌甲大哥大》，2月9日還將與董至成合作推出新單曲〈來都來了〉，白冰冰誇她是公司的活動女王，在尾牙春酒旺季，每個月至少10場以上的活動。

蔡亞露與董至成的合作起源於舞台劇的緣分，當時他因模仿「紅姐」在網路暴紅，她主動提供朋友創作的Demo建議他出單曲，由於他對獨唱缺乏信心，轉而邀約合唱，並由她擔任製作人。

白冰冰（左）對蔡亞露的表現很滿意。長興影視提供

而蔡亞露也在白冰冰YouTube節目《誠懇逗陣》中自嘲「工作狂」，除每周固定在EZ5、信義區Att Valley、桃園等地駐唱外，去年也斜槓擔任主持人，獨自操刀製作 Podcast節目《無FXXK可說》，從訪綱、錄製、剪輯都一手包辦，她說：「每周更新1集，目前已更新 36 集，節目設定受眾為25至49歲，我會透過收聽數據調整方向，打造屬於我自己的風格。」

