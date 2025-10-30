白冰冰子弟兵海外大放異彩！旗下女團出首專就獲獎 最大贏家是「他」
四季線上／陳軒泓 報導
2025世界閩南語金曲頒獎盛典（25日）在廈門海滄體育中心舉行，白冰冰首度參與並擔任表演及頒獎嘉賓，與創辦人陳飛一起合唱〈廈門水噹噹〉，並唱自己的經典歌曲〈醉情歌〉，台灣歌手蔡秋鳳、葉佳修、謝宜君和李子森等人也登台演出，而白冰冰旗下藝人明亮和 Give me five 少女隊也一同現身會場，帶來當下得獎的作品〈再會乾妹妹〉、〈恁仔細〉，活力四射的演出掀起另一波高潮。
白冰冰子弟兵表現優秀，陳思瑋獲得世界閩南語金曲盛典總決賽冠軍，Give me five少女隊獲得最佳演唱組合，明亮則則以〈再會乾妹妹〉獲最佳科技融合獎，白冰冰笑說：「其實最大贏家是明亮，因為思瑋奪冠唱的〈決定拼到底〉、〈恁仔細〉和〈再會乾妹妹〉都是他寫的歌。」
有趣的是，〈再會乾妹妹〉拿下科技融合獎其實是無心插柳，因為要拍MV當天，明亮身體不適無法拍攝，白冰冰因此突發奇想決定用最先進的AI拍攝，她表示：「雖然多花很多錢，但是很值得。」此外，台灣女歌手林姍獲得最佳女歌手殊榮，得獎時她緊張地說：「心跳快要跳出來了，唱了30年，竟然可以在這裡收到這麼大的榮譽，超級感動。」
值得一提的是，本屆金曲盛典終身成就獎頒給了75歲資深音樂人紀明陽，縱橫歌壇50多年，合作過黃乙玲、龍千玉、葉啟田、洪榮宏等天王天后，也曾為電視劇《啞巴新娘》、《真愛一世情》打造主題曲，他領獎時表示：「我總共寫了900多首閩南語歌，但都是用我太太的名字蔡素惠發表，編曲的作品有7000多首」，大會也特別安排金曲盛典總決賽冠軍陳思瑋、亞軍廖韵宜、季軍吉良一起演唱紀明陽創作的歌曲〈水潑落地難收回〉、〈絕情雨〉、〈雙叉路口〉，向紀明陽致敬，頗具傳承意味。
