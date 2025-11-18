白冰冰宣布自降抽成！不捨子弟兵辛苦 佣金減半親解約

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

綜藝大姐大白冰冰提攜後輩不遺餘力，近來她有鑑於子弟兵演藝工作辛苦，還得斜槓賺錢才能養活自己，決定送給大家一個年終大禮，將旗下藝人的合約全部收回，將抽佣成數減半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」

白冰冰（後排中）體恤子弟兵明亮（後排左）、陳思瑋（後排右）與Give me five少女隊的辛苦。（圖／長興影視提供）

白冰冰坦言，之所以有這個想法主要是看到旗下藝人陳思瑋，除演藝工作，還得當木工賺錢才能扛家計，「我的抽成本來就比別的經紀公司低，但能讓藝人多點收入，我是願意的。」而她也提到，陳思瑋為了去參加世界閩南語金曲盛典總決賽，請了半個月的假，以當木工一天有3000多的薪水，少了逾4萬5000元的收入，「他和老婆都要賺錢才能支付房租和兩個小孩的保母費，幸好他最後有拿到世界冠軍，有了獎金可以貼補家用，要不然參加比賽其實要冒著入不敷出的風險。」

然而，白冰冰沒有只獨厚一人，連同旗下藝人「台一線」東諺、阿玟、明亮、蔡亞露、Give me five少女隊都享有同樣待遇，日前她便趁著錄制民視《超級冰冰Show》時公布這個消息，大家聽了非常開心，直呼「冰冰姐，我愛妳，我們要簽一輩子」，也讓其他藝人很羨慕，直呼「冰冰姐要不要簽我？」

白冰冰想起自己出道時，當時尚未有經紀人制度，一般都是星媽幫忙，而她則是一人闖天下，辛苦了18年，直到37歲那年唱了〈唱抹煞〉才走紅，白冰冰回憶當時「我這首歌是撿來的，有人不唱，才輪到我頭上。當時還上不了電視，只能去夜市打歌，很多攤販看了很心疼，還幫我叫賣，讓我很感恩，是因為很多貴人的幫忙，才有今天的白冰冰。」





