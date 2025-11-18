白冰冰宣布解約所有藝人 「暖舉」子弟兵樂喊「我愛妳」

白冰冰很喜歡蔡亞露的唱跳表演/長興影視

綜藝大姐大白冰冰提攜後輩不遺餘力，決定送給大家一個年終大禮。 白冰冰特將旗下藝人的合約全部收回，將抽佣成數減半，她有感而發地說：「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」 白冰冰近來她有鑑於子弟兵演藝工作辛苦，還得斜槓賺錢才能養活自己。演藝圈不景氣，很多新人都苦哈哈，演藝收入不足以支撐生活，得兼職才能養家，因此白冰冰決定自降抽成，讓藝人可以增加收入，會讓她有這個想法主要是看到旗下藝人陳思瑋，除演藝工作，還得當木工賺錢才能扛家計，「我的抽成本來就比別的經紀公司低，但能讓藝人多點收入，我是願意的。」

白冰冰提到，陳思瑋為了去參加世界閩南語金曲盛典總決賽，請了半個月的假，以當木工一天有3000多的薪水，少了逾4萬5千元的收入，「他和老婆都要賺錢才能支付房租和兩個小孩的保母費，幸好他最後有拿到世界冠軍，有了獎金可以貼補家用，要不然參加比賽其實要冒著入不敷出的風險。」陳思瑋讓白冰冰動了降抽成的念頭，但她又不能只獨厚他，因此決定一視同仁讓旗下藝人「台一線」東諺、阿玟、明亮、蔡亞露、Give me five少女隊都享有同樣待遇，日前便趁著錄制民視《超級冰冰Show》時公布這個消息大家聽了非常開心，直呼「冰冰姐，我愛妳，我們要簽一輩子」，也讓其他藝人很羨慕，直呼「冰冰姐要不要簽我？」

白冰冰表示，經營經紀公司，最大目的不是賺錢，而是因為她惜才，不想讓有才華的人被埋沒，今年她為了幫子弟兵出唱片，還花大錢買8點檔的主題曲做宣傳，花了上千萬元台幣，根本無法回本，但她還是願意這麼做，就是想讓大家聽到他們的歌。

白冰冰想起自己出道時，當時尚未有經紀人制度，一般都是星媽幫忙，而她則是一人闖天下，辛苦了18年，直到37歲那年唱了〈唱抹煞〉才走紅，白冰冰回憶當時「我這首歌是撿來的，有人不唱，才輪到我頭上。當時還上不了電視，只能去夜市打歌，很多攤販看了很心疼，還幫我叫賣，讓我很感恩，是因為很多貴人的幫忙，才有今天的白冰冰。」 白冰冰平常就有在做善事，除了白曉燕基金會，私下自己也長期資助南投阿尼色弗育幼院，並捐助蓋了教室，育幼院感謝她將教室取名為「牧燕之家」。今年70歲的白冰冰說：「人生70才開始，我日行一善，平常都有在做善事，何不對自己人好一點，所以我決定把大家的合約都收起來重新簽約，讓大家都開心。」