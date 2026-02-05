白冰冰尾牙準備上百萬紅包 稱提攜後輩很開心

（中央社記者洪素津台北5日電）資深藝人白冰冰主持「超級冰冰Show」開紅盤，今天席開20桌，準備上百萬元紅包犒賞工作人員。她說人生70才開始，稱曾走過人生低谷，現在積極學新事物、提攜後輩，過得很開心。

白冰冰今天帶著約40名旗下子弟兵出席尾牙，她表示，28年前因遭遇女兒遇害，長達8年以淚洗面，過年的時候一定會幫女兒擺碗筷、添飯菜，但吃一吃就哭出來，直到某一天因為信仰和朋友相伴走出低谷，決心出門工作，現在她看著旗下子弟兵燦爛，也感到很窩心，「如果大家願意親近我，我這短短手，都會給予大大的擁抱」。

白冰冰闖蕩演藝圈多年，她努力學習新事物，K-POP的夯歌也難不倒她，同時她也提攜後進，她說，「我紅包發得很開心，要讓大家皆大歡喜，現在我正業是唱歌、主持，副業是投資電影、拍劇，我物盡其用，很多人問我怎麼保養，我壓力大睡眠不足，但我很過癮，我不要醫美，老是必然的，就是面對迎接」。

白冰冰也時常跟大S的媽媽聯繫，透露昨天才通過電話，坦言S媽這段過程一定會很煎熬，「我想告訴她，她不是一個人，我也可以提供她法律諮詢，我也希望具俊曄也不要一直傷心下去，要回到大環境，我們給他溫暖擁抱，我也會找時間邀請他們來我家坐坐」。

另外，董至成也現身尾牙表演，這次他和歌手蔡亞露一起合唱當唱跳歌手，歌曲還有rap部分，董至成笑稱60歲還要唱跳真的是要他命。蔡亞露則表示，錄音的時候，董至成唱5分鐘就要休息30分鐘，不然會太喘。（編輯：李淑華）1150205