生活中心／綜合報導

資深主持人白冰冰今天帶領子弟兵舉辦尾牙，還大手筆發出百萬紅包犒賞同仁。子弟兵之一的蔡亞露，最近還跟董至成搭檔推出新專輯。而60歲的董至成，20多年前也曾發片，當時慘賠快600萬。這回再度挑戰自己，光舞蹈就跳了了50次，RAP也練習了上百次。

你沒看錯，60歲的藝人董至成，跟白冰冰子弟兵蔡亞露搭檔，又唱又跳還唱RAP。藝人董至成：「來都來了，縱橫演藝圈都30年了。」董至成20多年前發過專輯，慘賠600萬，這次再推專輯做足準備，光舞蹈就練了50次，雖然累到上氣不接下氣，還是敬業跳完整首歌。藝人董至成：「我們不是壓軸、是壓死人了，把我壓死我了，這段時間壓力很大，亞露是歌手界唱跳歌手的，算是勞斯萊斯LV級，我們只是HONDA而已，要追她很難追的上。」

廣告 廣告

白冰冰尾牙豪發百萬紅包 董至成睽違20多年成唱跳歌手

"超級冰冰SHOW"尾牙眾星雲集，民視總經理廖季方、執行副總許念台也來參加。（圖／民事新聞）

主持人白冰冰：「蔡亞露是很棒的唱跳歌手，我彷彿看到我年輕的時候，她是有實力的，我就讓實力的超偶的冠軍曾昱嘉，會一波接一波的。」白冰冰去年交出漂亮成績單，更在尾牙宴上，豪氣狂發百萬紅包，開玩笑說成了紅包場，民視總經理廖季方、執行副總許念台也來參加。

白冰冰尾牙豪發百萬紅包 董至成睽違20多年成唱跳歌手

資深主持人白冰冰（圖／民視新聞）

主持人白冰冰：「葛萊美的評審，也特別的推薦了冰冰姐，他們對我的推薦的語言是說，我七十歲了，努力的在跟著時代的腳步，哇被看到耶，我真的覺得好感動，因為大家知道我是獨居老人耶，但是我是最幸福的獨居老人。」白冰冰形容自己，是最幸福的獨居老人，馬年將更加努力繼續衝衝衝。

原文出處：白冰冰尾牙豪發百萬紅包 董至成睽違20多年成唱跳歌手

更多民視新聞報導

春節期間海巡署不打烊 全線戒備守護「三安」

神秘律師打贏官司有內幕？被告房仲女王終於找到大靠山？《豆腐媽媽-EP33精彩片段》

陳美鳳合體畢書盡除夕開唱！7位數華麗戰袍曝光 二人互認「有壓力」

