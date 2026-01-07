白冰冰幻想母愛 自曝被打到17歲

白冰冰為8點檔演唱主題曲〈阿母哪會攏無睏〉。

記者戴淑芳∕台北報導

白冰冰為8點檔演唱主題曲〈阿母哪會攏無睏〉，利用AI技術結合當年拍攝《春天後母心》的畫面製成新版MV，自曝親填歌詞其實全來自幻想的母愛。

〈阿母哪會攏無睏〉由白冰冰填詞，原以為是描寫她與母親的感人故事；沒想到她自爆：「小時候媽媽根本不愛我，我寫的是幻想中的好媽媽。」她回想成長過程，「以前那個年代沒有瓦斯、自來水，升火要砍柴或用煤炭，煮飯要去水井打水，自己從7歲開始就要去水井打水，去山上劈柴、撿煤炭。」

白冰冰透露從小是媽媽的「出氣筒」，一直被打到大，「我在家一直被打，打到17歲，別的小孩她都不打，就只打我一個」。現在講來她仍充滿遺憾和不解，但這不影響她孝順媽媽，媽媽的生活所需都是白冰冰負責，後期媽媽也特別依賴她，93歲高齡時在白冰冰的懷中病逝。