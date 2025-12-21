白冰冰怒了！張文犯罪害無辜民眾家破人亡 她嗆：台灣不能沒有死刑

即時中心／高睿鴻報導

年僅27歲的桃園通緝犯張文，前天（19）晚上接連前往台北車站、捷運中山站附近發動恐怖攻擊，不僅多處拋擲煙霧彈、製造群眾恐慌，更持長刃隨處砍人，全案共釀4死11傷，震驚社會各界。雖然張文後續在警方追捕的過程中，直接從高樓墜下身亡，但依舊無法彌補亡者家屬的痛。對此，過去也曾經歷類似悲劇、女兒同樣命喪罪犯手中的資深藝人白冰冰，忍不住出面痛批，台灣是一個犯罪王國，強調「法不嚴則無以治本」。

距今近30年的「白曉燕命案」，不僅在當時震驚台灣社會，直至今日仍是白冰冰心中永遠的痛。因為這起悲劇，白冰冰後也決定成立「白曉燕文教基金會」紀念愛女，極力推動反廢除死刑、以及開展各式兒少相關的公益活動。她多年來「反廢死」立場鮮明，甚至多次將炮口對準大法官，怒嗆「別人家孩子死不完」；如今發生張文事件，她也再次開直播砲轟廢死。

她直言說，「我們現在要廢除死刑，怎麼辦？廢除死刑是你們的理想，但前提是台灣是一個太平天國」。不過比起太平天國，白冰冰痛批，目前台灣似乎已快淪為「犯罪王國」，因為法不嚴、無以治本；她也表示，如果台灣真的很平安，當然想要怎樣做都可以，「但現在不平安，走路都要四處看，有沒有人要殺我？」。

而談及張文本人，白冰冰也嗆，那種反社會性格不值得研究、諒解，台灣就是需要嚴刑峻罰，因為「我們老百姓沒有武器，只有柔軟的心」；她接著重申，自己仍堅決反對死刑、台灣也絕對不能沒有死刑，政府及法治單位的理想，至少還不應該建立於現在的台灣。白冰冰也說，無法想像「那個壞蛋」殺死人後，要自己跳樓才能獲得制裁。

