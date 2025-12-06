白冰冰急喊「妳老公來了」！王彩樺環抱男歌手「獻吻」 兒童對戰逼哭全場

王彩樺要吻江志豐。民視提供

由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，本週推出「懷舊復古經典金曲」企劃，特別邀請到「保庇天后」王彩樺以及知名詞曲創作歌手江志豐共襄盛舉。兩人一開場便帶來經典合唱曲〈雲中月圓〉，氣氛溫馨。然而，在歌曲演唱結束時，王彩樺深情緊盯專業歌手江志豐的畫面，立刻引起主持人白冰冰的好奇，打趣問江志豐感受如何。江志豐幽默回應：「有一種喉嚨沙啞的感覺」，讓全場大笑。王彩樺也藉機感謝江志豐，總是配合她的中低音域調整唱法。

江志豐與王彩樺深情對唱。民視提供

王彩樺在節目中展現了她無厘頭又大膽的作風。當她與江志豐再度合唱經典金曲〈雪中紅〉時，一唱到情濃處，她竟出乎意料地一個箭步，環抱住江志豐的脖子並獻上深情一吻。這突如其來的舉動嚇得江志豐瞬間僵在原地，只能緊閉雙眼，讓現場觀眾與主持群笑翻。白冰冰見狀立刻衝出，大喊：「王彩樺妳老公來了！」王彩樺則輕鬆回覆：「沒關係他習慣了」。專職演唱的江志豐對於這次「借位」親吻心有餘悸，坦言：「我知道是配合歌曲情境借位，但我很怕沒有對好」，他可愛又憨厚的反應再次逗樂了所有人。

江志豐與王彩樺借位接吻全場驚聲尖叫。民視提供

除了高潮迭起的特別來賓演出外，收視保證的「超級孩子王」單元也迎來關鍵一戰。本週由張婧衧與林映甄演唱〈非常女〉，對上周柏霖與周祐均演唱的〈夢中海〉。孩子們真摯動人的演唱，不僅讓主持人白冰冰感動得淚灑錄影現場，連來賓王彩樺也衝上前給予孩子們一個溫暖的擁抱，直呼：「讓阿嬤抱一下」。節目在歡笑與淚水中劃下句點，充分展現了老中青三代歌手對經典金曲的熱愛與傳承。

王彩樺擁抱超級孩子王的小朋友。民視提供

江志豐（右2）、王彩樺（右1）擔任評審。民視提供



