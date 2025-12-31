白冰冰憶曹西平《來電50》熱鬧非凡 嘆「電話又要刪掉一個」

即時中心／林韋慈報導

昨（30）日藝人曹西平驚傳離世。他以歌手身分出道，電視資歷超過40年，在演藝圈擁有眾多好友。噩耗傳出後，令外界詫異，不少藝人與粉絲紛紛發文悼念。綜藝圈大姐白冰冰今（31）日也在臉書發文，追憶這位同期出道的好友。

白冰冰表示，一代偶像曹西平突然離開，令人無限惆悵，也猜測他本人應該也感到措手不及。她回憶，兩人幾乎在同一時期走紅，當年她首次主持以自己名字命名的節目《冰冰棒棒》，曹西平與包偉銘主持《來電50》，陽帆則主持《分手擂台》，三個節目各據一方，綜藝圈熱鬧非凡。

她也提到，私底下常開玩笑說：「先去《來電50》，再去《分手擂台》，一對佳偶變怨偶。」如今想來，卻已是幾十年前的往事。

白冰冰感嘆，近年送走的多是同輩好友，「今晚看著電話聯絡簿，又要刪掉一個聯繫方式了。」語句中滿是不捨與哀傷。





