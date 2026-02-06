白冰冰攜子弟兵辦尾牙！霸氣豪發「上百萬紅包」

資深主持人白冰冰。（圖／東森新聞）





資深主持人白冰冰，為了慰勞辛苦一年的幕前幕後工作人員，昨天（5）帶領子弟兵們，席開20桌辦尾牙，大手筆發出上百萬元的紅包，犒賞大家，而子弟兵之一的蔡亞露也現場表演，最近跟搭檔董至成推出的新單曲，氣氛超嗨。

藝人董至成vs.蔡亞露：「來都來了，來都來了。」60歲的藝人董至成跟白冰冰子弟兵蔡亞露搭檔，又唱又跳還唱RAP。

藝人董至成：「亞露是歌手界唱跳歌手的算是勞斯萊斯、LV級，我們只是HONDA而已。」

廣告 廣告

資深主持人白冰冰，5號帶領子弟兵，席開20桌舉辦尾牙。

資深主持人白冰冰：「我先讓她（蔡亞露）跟董至成一起玩玩這有趣的歌，再來因為她歌喉是讚的，她是有實力的，我就讓實力的超偶冠軍曾昱嘉，會一波接一波的。」

白冰冰的子弟兵大約有40位，這場感恩餐會眾星雲集，白冰冰更大手筆發出百萬紅包犒賞同仁，自己都笑說變成紅包場，而多年來，她不斷跟上潮流、學習新事物，提攜新人，努力也被看到。

資深主持人白冰冰：「葛萊美的評審也特別的推薦了冰冰姐，他們對我的推薦的語言是說，我七十歲了，努力的在跟著時代的腳步，哇被看到耶，我真的覺得好感動。」

白冰冰在演藝圈內，做大宅門的老奶奶，外型卻也沒有多大改變，談到保養秘訣，她也幽默表示自己沒有做過醫美。

資深主持人白冰冰：「其實目前的我，最重要的是有健康的身體，我一眼望去，哇這麼多人，這些都要靠我照顧，因為大家知道我是獨居老人。」

白冰冰感動坦言，很謝謝身邊有一群好夥伴陪伴，自己是最幸福的獨居老人，馬年將繼續更加努力。

【更多東森娛樂報導】

大S雕像不像她？網翻出年輕照神反轉 金屬環藏深意

馬如龍愛子家中跌倒猝逝 四女兒悲痛證實了

吳敦生前遭爆5000萬「包養」賈靜雯 親吐：麻煩大了