白冰冰收視奪冠犒賞一日遊 泡湯鬆一下

白冰冰主持的民視《超級冰冰Show》上周再度蟬聯全台收視冠軍，她趁空檔帶著班底「台一線」阿玟、東諺、陳思瑋到苗栗一日遊，還揪蔡亞露、胡子萱享受個人湯屋裡的碳酸溫泉鬆一下。

除了子弟兵，白冰冰還邀演員蔡聖偉及曾玉葉、林龍誠夫婦同遊，第1站到目前正在試營運的明德水庫水陸空遊憩區，這也是電影《魯冰花》的取景地，一行人先搭遊湖船，登上海棠島後喝著擂茶欣賞客家擂茶舞蹈別有一番風味。她還玩了水上自行車，直呼：「好好玩！」

蔡亞露（右）、胡子萱在享沐時光泡湯消除疲勞。長興影視提供

第2站到入園免門票的竹南啤酒廠，白冰冰邊逛邊買。第3站是巧克力雲莊，白冰冰、蔡亞露、胡子萱少女心大噴發，品嚐著巧克力和草莓製成的甜點，還去參觀無毒草莓園、有機水蜜桃園和住宿環境，蔡亞露開心到在莊園熱舞、胡子萱秀跆拳道，3人還在鎮園之寶象腿樹前搞笑拍照。

玩了1天，白冰冰也帶大家到享沐時光莊園度假酒店泡湯，她笑說：「這裡的房間有電動麻將桌，我上次來的時候一晚沒睡，也沒去泡湯，大家都到我的房間打牌。」最後，一行人則到三義世奇餅店買伴手禮，又吃又買，滿載而歸。

