白冰冰旗下女團拿大獎！2025年成績亮眼 學霸隊長背景曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
由張家瑜、張羽靚、張思媛、許芷芸、黃宥臻組成的5人女團，「Give me five少女隊」為白冰冰旗下藝人。2025年她們不僅交出首張EP〈恁仔細〉的亮眼成績，更在戲劇與舞台劇領域嶄露頭角，更勇奪「世界閩南語金曲盛典」最佳演唱組合獎，讓嚴師白冰冰驕傲地打出90分的高分。
「Give me five少女隊」成員皆出自民視選秀節目《台灣那麼旺》，在白冰冰的嚴格要求下，她們維持著「演藝不荒廢、課業不掉隊」的高標原則。過去一年，她們除音樂作品外，更跨足戲劇演出三立台劇《天知道》與舞台劇《萌甲大哥大》，展現多元發展的潛力。白冰冰感性表示，「她們最小的才16歲，最大的下個月滿20歲，雖然身處演藝圈，但在我們的保護下，依然保有小女孩的純樸，沒有被社會化。」
憶起成軍初期，五個小女生聚在一起總是嘰嘰喳喳。白冰冰笑說，以前常要提醒她們「不要吵了」，因為聲音要留著唱歌。她也以身作則分享護嗓秘訣，「如果不主持節目，我晚上會『禁聲』並補充護嗓保養品。」隨著時間磨練，少女隊的舞台表現日益純熟。白冰冰坦言，「以前跳舞我好像『媽媽桑』，要求她們要搖大力一點，現在她們的表現讓我很有信心，如果有女團的比賽，這團絕對不輸人！」
白冰冰很滿意「Give me five少女隊」的表現，決定在自己的Youtube節目《誠懇逗陣》介紹她們，加深大家對她們的印象。隊長張家瑜品學兼優，從華岡藝校畢業透過特殊選才上了台灣師大，是妹妹們的榜樣，身為隊長具備領導能力和責任感。年僅16歲的張羽靚身形高挑、長相出眾，舉手投足間自然綻放明星氣場。白冰冰最佩服的是張思媛，有次表演結束時，隨口提醒她要注意維持身材，沒想到半個月時間她竟然瘦了7公斤，讓白冰冰大感佩服。皮膚白皙漂亮的黃宥臻擁有細長雙眼和修長美腿，兼具古典美與韓國女星氣質，最可愛的橘子許芷芸，是孔鏘老師最寵愛的寶貝。小時候她曾在翁立友的專輯中合唱〈心肝仔囝〉，表現出色。如今在團隊中，她是最活潑幽默的那位，常常一句話就能逗得大家哈哈大笑。
