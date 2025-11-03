白冰冰早知道坣娜病況！與她老公私下對話全說了 AI製片心痛紀念
美聲歌后坣娜10月14日離世，好友白冰冰兩天兩夜徹夜未眠，以AI搭配坣娜生前以希伯來文唱的祈禱文，特別製作紀念影片，讓坣娜美好的歌聲、倩影可以留在影片中，也讓她的猶太裔美籍老公薛智偉（Jeffrey）留點念想，白冰冰感傷地說：「我希望大家可以記住她最美好的一面。」
白冰冰和坣娜夫妻10年前在友人聚會上認識，白冰冰本來用著坑坑巴巴英語跟薛智偉聊天，沒想到對方不但會說中文和台語，還會唱台語歌，白冰冰說：「當時現場有那卡西，他還唱了《春夏秋冬》，我說他怎麼這麼厲害，他很驕傲的說他是拿台灣身分證的台灣人。」此後，他們一群朋友成立好友會，固定每個月會聚會一次，偶爾還會去旅遊住民宿，更加深彼此的感情。白冰冰的子弟兵有活動，Jeffrey也會包紅包捧場。
坣娜生病的事情，白冰冰事前是知情的，但尊重好友並未對外透露，「後來的聚會，她為了保養身體，只有她老公參加。」朋友知道她的狀況也未打擾，「坣娜很勇敢對抗病魔，我們很謝謝Jeffrey，因為他的溫暖陪伴，比醫生預估的時間，又延長很多年。」好友病逝讓白冰冰很難過，只能安慰Jeffrey，他也回訊息謝謝白冰冰的支持，「妳是最了解的人之一，見過我最好的時候，也陪過我最難受的時候。往前的路，我會繼續為台灣努力，為台灣『打拚』。」
白冰冰還想著能為他們夫妻做點什麼，就決定以照片和AI方式製作影片紀念她，當她跟Jeffrey要照片時，他的回答讓白冰冰眼淚一直掉，「太難選，每一張太漂亮。一張一張讓我哭泣。」拿到照片後，白冰冰搭配希伯來的祈禱文製作影片，「祈禱文講的是希望世界不要有戰爭、瘟疫、飢荒，猶太交流中心是Jeffrey的志業，讓世界更美好也是坣娜的願望，這個祈禱文是送給全世界的。」
為了製作紀念影片，昨在馬來西亞舉行演唱會需要保養喉嚨的白冰冰兩天兩夜沒睡，徹夜和剪接師、AI工程師溝通如何製作影片，「因為有些照片畫質不好，所以先用AI讓畫質清晰，也讓靜態的照片動起來，看到他們兩夫妻結婚的照片動起來，讓我好感動，希望這麼善良美好的歌聲和倩影，可以永遠留在我們的心中。」白冰冰也想向化作天使的坣娜說：「我們這群好友會繼續陪伴照顧Jeffrey，妳請放心自由地飛吧！」
更多鏡報報導
台灣影視界年度盛會！好萊塢製作人受邀開講 《黑暗陰影》開啟驚悚敘事對話
謝薇安怒爆粗口！控黃明志隱瞞真相 傳訊問謝侑芯遭「不讀不回」
曾被粿粿「無邊界感」攔腰摟抱！曹佑寧尬認：很難不看到新聞
其他人也在看
獨／坣娜人生最後演出就是屠穎操刀 私下對後輩要求曝光
【緯來新聞網】坣娜在10⽉29日傳出病逝消息，直到10月31日家屬才給出官方回應，透露坣娜於同月14緯來新聞網 ・ 10 小時前
世界上真的有天使！車臣女孩因罕病擁有雪白長髮與異色雙瞳，美貌震撼全球
這系列照片由俄羅斯攝影師Amina Arsakova拍下，他在街上偶遇阿米娜，被她的氣質吸住目光，於是邀請拍攝。畫面中，阿米娜只是安靜站著或坐著，沒有特別擺姿勢，卻讓人一下就記住了她——乾淨、特別、帶著難以忽視的存在感。阿米娜患有白化症，讓她的皮膚和髮色幾乎沒有黑色素；...styletc ・ 1 天前
金馬強片《左撇子女孩》發威 黃鐙輝廳內重現「叫賣哥」功力
由蔡淑臻、黃鐙輝、馬士媛、葉子綺主演，入圍金馬獎9項大獎的國片《左撇子女孩》10月31日在台上映，電影首周末票房突破200萬，是奧斯卡名導西恩貝克擔任製作人的所有電影中最好成績，導演鄒時擎對於台灣觀眾的熱烈支持滿懷感激，在映後座談時，入圍金馬獎最佳男配角的黃鐙輝，一出場就問觀眾：「要來一塊神奇海綿嗎？」重現角色「叫賣哥強尼」經典橋段。中時新聞網 ・ 16 小時前
獨家／最帥星二代宣布結婚！曬老婆超美婚紗照 愛情長跑6年修成正果
一代玉女歌手胡藝芬的愛子音樂人Jack正式升格人夫！他與愛情長跑六年的女友甜蜜宣布結婚，曬出唯美婚紗照放閃。接受《三立新聞網》專訪時，Jack透露這段浪漫旅程其實早在去年就開始籌畫，最終選擇在香港迪士尼樂園煙火綻放的那一刻單膝下跪求婚，「那時候現場超多人，氣氛真的很夢幻，但我也超緊張，因為她一開始嚇到想把我拉起來！」讓他當場一度以為要失敗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志4毒品陽性！高大成揭謝侑芯「猝死關鍵」年輕無病太不尋常
「創作鬼才」黃明志驚傳涉入台灣「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，他在吉隆坡五星級酒店被發現時神色慌張，房內赫見謝侑芯全身赤裸、倒臥浴缸無生命跡象，初步尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應。對此，法醫高大成提醒，若年輕女性沒有特殊疾病病史卻猝死，「通常是非常不尋常的！」呼籲外界勿輕忽其中疑點。自由時報 ・ 1 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 20 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 21 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
粿粿新片「槓上范姜」9點懶人包曝！網1關鍵不挺：死路一條
娛樂中心／周希雯報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），引發一波互撕大戲。對此，粿粿坦承與王子確實有逾矩行為、但並非離婚主因，更反控范姜向她索討破千萬的離婚費，也細數起2人婚姻上的衝突與帳目，該片一出又掀起兩極論戰。有網友特別整理出懶人包，搖頭表示「女方未離婚就出軌，死路一條」，而且背叛家庭還要爭取家人，「天大笑話」。民視 ・ 1 天前
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向造咖 ・ 21 小時前
獨家／粿粿婚內出軌風暴 前男友暖聲祝福：希望社會給他們空間好好處理
啦啦隊女神粿粿婚內出軌風暴延燒，在粿粿發布影片之後，有網友說，所有婚姻中的不愉快，都不該成為出軌的藉口。粿粿與范姜彥豐的婚姻破裂，牽扯偶像藝人王子邱勝翊，事情恐怕還沒那麼快落幕。粿粿前男友K先生，接受三立新聞網訪問表示，本刊專訪，回想她昔日單純、陽光的模樣，語氣訝異、心疼，希望社會給他們空間好好處理。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
王子捲入粿粿婚變風波 喜鵲娛樂宣布：暫停所有演藝活動
今（3日）王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」也發出聲明，表示將暫停王子所有演藝工作。聲明中寫道：「因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，佔用社會資源造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。」公司並指出，即日起「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與活動安...CTWANT ・ 13 小時前
甩范姜彥豐支出「細到37元都記」 粿粿嘆：我們一直都算很細
范姜彥豐日前自曝婚變，指控妻子粿粿婚內外遇、掌控收入，對此，粿粿昨（11/1）在反擊影片中拿出兩人的對帳明細，上面清楚記載范姜惠紀錄「60元、85元、37元」等零錢支出，證實兩人金錢來往算得非常細，看得網友們全都傻眼了，「笑出來」、「一開始就看不下去，沒想到有這麼精彩的...立刻再去看」，此外，粿粿也回應范姜控訴被引導簽「放棄婚後財產」一事。太報 ・ 1 天前
「護理系女神」謝侑芯昏迷飯店浴缸 黃明志急施作CPR搶救仍無效
31歲「護理系女神」謝侑芯日前傳出在馬來西亞驟逝，消息震撼大眾，但今（2日）大馬警方透露歌手黃明志人也在發現謝侑芯遺體的飯店內，據悉當時他有替謝侑芯進行CPR搶救（心肺復甦術），但仍急救無效。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／何豪傑和雙兒體型懸殊 妻和家馨被質疑DNA
藝人何豪傑與太太和家馨近日首度帶著兩個兒子一同亮相，為成長飲品拍攝廣告形象照。因為大兒子身高188公分、小兒子雖才國三也已185公分，一家人站在一起氣勢驚人。相較之下，身高不到180公分的何豪傑，瞬間成了家中最嬌小的一位，讓和家馨笑說：「連雜貨店老闆都問，這真的是何豪傑的小孩嗎？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前