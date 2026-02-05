白冰冰淚揭與S媽私下對話 喊話具俊曄不能一直傷心

白冰冰昨辦尾牙慶祝《超級冰冰Show》收視冠軍。民視提供



大S（徐熙媛）2月2日逝世1周年，具俊曄與 S家為她舉辦紀念雕像揭幕儀式，白冰冰昨（2╱5）辦尾牙慶祝《超級冰冰Show》上周蟬聯收視冠軍，透露與S媽（黃春梅）前1天才通電話，並表示：「我想過一陣子我會邀請她跟她女婿（具俊曄）一起到峨眉湖（豪宅）去住幾天。」

同樣是失去女兒的媽媽，白冰冰經常打電話安慰S媽，「我告訴她，妳能感覺安慰跟歡喜是最重要的」。她提到女兒白曉燕遇害後，她曾看著空碗哭了8年，「其實人家跟我講10年是一個段落，但我哭到10年的零一天我還在哭，可能我是特別傷心吧，為什麼好不了，但到了第15年的某 1天，我晚上靠著唸經，唸很長、很累就睡著了，有1天我忽然不用唸經也沒有哭了」。

廣告

白冰冰認為S媽也需要很長一段時間的療傷期，「因為太突然了，突然在出國的路上她（大S）忽然就昏迷不醒，還在車上急救，而且日本那時候因疫情是不能進去醫院的」。她感嘆S家看著心愛的人生命在自己手中一點一滴流失，「我急救過我大哥，嘴唇綠了、臉都紫了，壓到手都痠了，你已經忘了那是你的手，那過程真是可怕又折磨」。

想到白曉燕事件，白冰冰回憶：「我不知道她在哪裡，看到是很可怕的景象，我就一直去想像，當年都不敢游泳，一潛入裡面就想起她當時是什麼心情、什麼樣的痛苦、難過。」

被問安慰S媽時她是否落淚？白冰冰說：「我用我的方法，我打電話是安慰她，不是讓她哭的，我用我的方法讓她知道她不是1個人，她還有很棒的女兒、孫子。」

另外，白冰冰也提到S媽無法讓大S 兒女留在身邊而感到無能為力，「有一些法律上她沒有辦法，我可以盡量提供她法律諮詢」。對於具俊曄，她也說：「他也不能一直傷心下去，他必須回來這個環境，讓大家給他一個溫暖的擁抱，我看到姜元來都來了，坐輪椅還是來安慰他，所以具俊曄要想有這麼多關心他的人，我們只希望他越來越好，無論未來他要在韓國或台灣，我們希望釋出我們的溫暖跟善意，讓他到這個大家庭還是溫暖的。」

