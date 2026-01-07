白冰冰為八點檔獻唱拍MV 〈阿母哪會攏無睏〉洗腦歌爆紅

白冰冰結合AI科技為民視八點檔獻唱拍MV。（長興影視提供）

白冰冰為民視8點檔《豆腐媽媽》演唱主題曲〈阿母哪會攏無睏〉，播出短短幾天，洗腦歌詞和旋律讓人琅琅上口。出生基隆的她父親是肥料廠工人，家中10個小孩，她排行老三，小時候家裡窮都要幫忙做家事，回想自己的成長過程，「以前那個年代沒有瓦斯、自來水，升火要砍柴或用煤炭，煮飯要去水井打水，我從7歲開始，就要去水井打水，去山上劈柴、撿煤炭。」

白冰冰也提到那個年代的媽媽就像「無敵鐵金剛」，都不用睡覺，在孩子睡了後還要整理家務，在孩子起床前就做好早餐，因此她才寫了〈阿母哪會攏無睏〉，歌詞中寫到小孩離開故鄉工作時「阿母拿所費乎阮，教阮出外要有分寸，就要好嘴甲人相借問……伊講煩惱甲昨暝攏無睏」，白冰冰17歲就出來賺錢，媽媽是否也曾這樣耳提面命，煩惱到徹夜未眠？她說：「我媽媽從來不曾這樣對我，我寫的是幻想中的媽媽。」

白冰冰透露從小是媽媽的「出氣筒」，一直被打到大，「我在家一直被打，打到17歲，別的小孩她都不打，就只打我一個。」現在講來她仍充滿遺憾和不解，但這不影響白冰冰孝順媽媽，媽媽的生活所需都是她負責，後期媽媽也特別依賴她，93歲高齡時在白冰冰的懷中病逝。

她覺得〈阿母哪會攏無睏〉很適合當《豆腐媽媽》的主題曲，因此毛遂自薦。MV製作時還結合AI科技，為此她也特別考考大家，能不能猜出劇中飾演她成年兒子和2個孫子是誰，猜對的朋友就有機會可以來參觀《超級冰冰Show》的錄影。

