白冰冰為讓她「復活」2天沒睡！訊息坣娜老公催淚對話曝光

【緯來新聞網】坣娜10月14日離世，好友白冰冰兩夜徹夜未眠，以AI搭配坣娜生前以希伯來文唱的祈禱文，特別製作紀念影片，讓坣娜美好的歌聲、倩影可以留在影片中，也讓她的老公薛智偉（Jeffrey）留點念想，白冰冰感傷地說：「我希望大家可以記住她最美好的一面。」

薛智偉（右起）、白冰冰、坣娜、何玉鈴常一起出遊。（圖／薛智偉、白冰冰提供）

白冰冰和坣娜夫妻的淵源來自約10年前在友人聚會上認識，白冰冰本來用著坑坑巴巴英語跟薛智偉聊天，沒想到對方不但會說中文和台語，還會唱台語歌，白冰冰說：「當時現場有那卡西，他還唱了〈春夏秋冬〉，他很驕傲是拿台灣身份證的台灣人。」



此後，他們一群朋友成立了一個好友會，固定每個月會聚會一次，偶爾還會去旅遊住民宿，更加深彼此的感情。白冰冰的子弟兵有活動，Jeffrey也會包紅包捧場。

坣娜（左）與薛智偉結婚照。（圖／薛智偉、白冰冰提供）

坣娜生病的事情，白冰冰事前是知情，但尊重好友並未對外透露，「後來的聚會，她為了保養身體，只有她老公參加」。朋友知道她的狀況，也未打擾，「坣娜很勇敢對抗病魔，我們很謝謝Jeffrey，因為他的溫暖陪伴，比醫生預估的時間，又延長很多年」。



好友病逝讓白冰冰很難過，只能安慰Jeffrey，他回訊息謝謝白冰冰的支持：「妳是最了解的人之一，見過我最好的時候，也陪過我最難受的時候。往前的路，我會繼續為台灣努力，為台灣打拚。」

白冰冰看到薛智偉的訊息，直掉眼淚。（圖／薛智偉、白冰冰提供）

白冰冰想著能為他們夫妻做點什麼，就決定以照片和AI方式製作影片紀念她，當她跟Jeffrey要照片時，他的回答讓白冰冰眼淚一直掉，「太難選，每一張太漂亮，一張一張讓我哭泣」。拿到照片後，白冰冰搭配坣娜用希伯來的祈禱文，「祈禱文講的是希望世界不要有戰爭、瘟疫、飢荒，猶太交流中心是Jeffrey的志業，讓世界更美好也是坣娜的願望，這個祈禱文是送給全世界的」。

薛智偉傳訊息謝謝白冰冰支持。（圖／薛智偉、白冰冰提供）

為了製作紀念影片，白冰冰兩天兩夜沒睡，徹夜和剪接師、AI工程師溝通如何製作影片，「因為有些照片畫質不好，所以先用AI讓畫質清晰，也讓靜態的照片動起來，看到她們兩夫妻結婚的照片動起來，讓我好感動，希望這麼善良美好的歌聲和倩影，可以永遠留在我們的心中」。白冰冰也想向化作天使的坣娜說：「我們這群好友會繼續陪伴照顧Jeffrey，妳請放心自由地飛吧！」

