白冰冰為《豆腐媽媽》獻唱主題曲！歌詞背後「藏洋蔥」 親揭童年過往：是媽媽的出氣筒

四季線上／陳軒泓 報導

白冰冰為民視八點檔《豆腐媽媽》演唱主題曲〈阿母哪會攏無睏〉，播出短短幾天，洗腦歌詞和旋律讓人琅琅上口。新歌 MV 也利用 AI 技術，結合當年拍攝《春天後母心》的畫面而成，她也特別考考大家，能不能猜出劇中飾演她成年兒子和2個孫子的原型是誰？她笑說：「如果你是《超級冰冰Show》的忠實觀眾，一定可以猜得到。」

白冰冰新歌運用AI結合《春天後母心》畫面做成MV（照片提供：長興影視）

這首歌由白冰冰親自填詞，提到那個年代的媽媽就像「無敵鐵金剛」，都不用睡覺，在孩子睡了後還要整理家務，在孩子起床前就做好早餐，因此她才寫了〈阿母哪會攏無睏〉，而她17歲就出來賺錢，被問母親是否也曾這樣耳提面命，煩惱到徹夜未眠，她表示：「我媽媽從來不曾這樣對我，我寫的是幻想中的媽媽。」

白冰冰〈阿母哪會攏無睏〉寫出幻想中的媽媽（照片提供：長興影視）

白冰冰透露從小是媽媽的「出氣筒」，一直被打到大，「我在家一直被打，打到17歲，別的小孩她都不打，就只打我一個。」現在講來她仍充滿遺憾和不解，但這不影響自己孝順媽媽，媽媽的生活所需都是她負責，後期媽媽也特別依賴她，在93歲高齡時在白冰冰的懷中病逝。

白冰冰〈阿母哪會攏無睏〉MV藏《超級冰冰Show》歌手彩蛋（照片提供：長興影視）

《豆腐媽媽》故事以母親為出發點，有不少女性角色，白冰冰覺得〈阿母哪會攏無睏〉很適合當《豆腐媽媽》的主題曲，因此毛遂自薦。她也提到，現在的女生優秀又堅強，「民視就有很多優秀的女性，現任董事長王明玉深謀遠慮，運籌帷幄，讓民視保持好成績，《豆腐媽媽》製作人黃錦鳳溫柔內斂、厚道善良，像我也一直在《超級冰冰Show》帶給大家歡笑，大家在民視這個大家庭被疼惜和尊重。」

