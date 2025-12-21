白冰冰現身力挺！51歲美魔女生日席開80桌 「紀念癌逝母親」超催淚

記者徐珮華／台北報導

「美魔女」楊惠絜在音樂教唱領域春風化雨20年，昨（20）日於彰化舉辦人生第一場大型演唱會「星光璀璨2025公益演唱會」，現場席開80桌座無虛席，白冰冰也率領冰冰家族到場相挺。值得一提的是，演唱會前一日正是楊惠絜51歲生日，她選擇以歌聲與公益作為最有重量的生日紀念，帶領專業歌手學生一同為愛獻唱。

楊惠絜舉辦「星光璀璨2025公益演唱會」。（圖／音圓唱片提供）

整場演唱會唱好唱滿長達3個半小時，恰逢楊惠絜生日與母難日交會，她特別規劃獻給父母的歌曲單元，紀念12年前因肺腺癌離世的母親，將對家人的思念化為最深情的歌聲。此外，她邀請妹妹與爸爸登台，分別合唱鄧麗君經典〈我只在乎你〉、爸爸最喜愛的洪榮宏〈挽仙桃〉，氣氛相當溫馨。

白冰冰（左）特別站台力挺楊惠絜（右）。（圖／音圓唱片提供）

楊惠絜不忘提攜後進，特別率領《超級冰冰秀》的弟子們一同登台表演，讓更多年輕聲音被看見。白冰冰不僅親自上台致詞祝賀，更在台下樂當「人形立牌」，被賓客與粉絲團團包圍拍照，現場一度變成大型拍照會，笑聲不斷。楊惠絜也結合公益捐款與現場福袋販售，所得全數捐出支持「喜樂方舟」計畫，關注身心障礙者就業服務與職能培力。

當晚楊惠絜全家總動員到場支持，包括老公、兩位高材生兒子、父親、妹妹，以及雙方親人全數到齊；一手提攜她演唱多齣金鐘戲劇主題曲的音圓唱片老闆莊嘉賓伉儷、音樂總監黃建華也坐台下全程力挺。台上台下交織成最強後援團，也讓這場生日演唱會更添圓滿意義。

