白冰冰當「人形立牌」挺楊惠絜 美魔女席開80桌做公益

白冰冰（左）力挺楊惠絜。音圓唱片提供



美魔女楊惠絜12月19日剛過51歲生日，前晚（12╱20）在彰化席開80桌舉辦「星光璀璨2025公益演唱會」，白冰冰不僅上台致詞祝賀，更在台下當「人形立牌」，被賓客與粉絲團團包圍拍照，現場一度變成大型拍照會。

整場演出長達3個半小時，對楊惠絜而言不只是人生第1場大型演唱會，更是她教唱生涯20年的重要里程碑，她特別規劃獻給父母的歌曲，紀念12年前因肺腺癌離世的母親。另外，她也邀妹妹合唱鄧麗君〈我只在乎你〉；再邀爸爸高唱洪榮宏的〈挽仙桃〉，溫馨動人。

楊惠絜（左）與爸爸合唱〈挽仙桃〉。音圓唱片提供

這場演唱會結合公益捐款與現場福袋販售，所得悉數捐出、支持「喜樂方舟」計畫，關注身心障礙者就業服務與職能培力。楊惠絜更走下舞台與觀眾近距離互動，帶領全場高歌鳳飛飛經典組曲〈我願〉、〈巧合〉、〈流水年華〉與〈好好愛我〉，將現場愛心推至最高點。

