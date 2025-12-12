白冰冰登20公尺高台演唱 拖曳長裙千變萬化

記者王丹荷／綜合報導

白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》本週企劃「超激勵人生奮鬥金曲秀」，演藝圈媽祖婆白冰冰迎戰週六晚上八點，大展神威讓攝影棚現「神蹟」，70歲的她豁出去，演唱〈醉情歌〉站在20公尺高台，穿上1公尺圓長白裙，白色裙擺從高台拖曳到攝影棚地板，數十位舞者配合歌曲展開白裙，節目團隊使用電腦燈打上千變萬化的圖案在長裙上，整個氣勢猶如拉斯維加斯大秀在電視播出。

白冰冰表示，之前請到王世堅說是猛藥，節目每個演唱跟表演的都是猛藥，「這樣的演出這是我們的日常」，陽帆說，臺語之神蔡小虎搭配小江蕙陳思安演唱〈秋雨彼一暝〉也是神級合作的完美演出；其中白冰冰帥氣皇帝扮相與少女團體「Give Me Five」順口溜演唱〈遊台灣〉，深厚底子無NG將全臺灣各個景點介紹，瞬間變身來到古代宮廷。

此外，收視最高點觀眾最愛的「超級孩子王」，本週新挑戰者陳宥辰與賴哿萲合唱〈下午的一齣戲〉，一開口就讓看過大風大浪的蔡小虎大讚不已，完美高音與聲調驚豔全場，對手周柏霖與周祐均更是說全身起雞皮疙瘩，強者挑戰讓全場驚呼連連。

白冰冰站20公尺高台演唱。（民視提供）

白冰冰拖曳長裙千變萬化。（民視提供）

蔡小虎（右）與陳思安搭檔獻唱。（民視提供）