白冰冰節目突失控！資深男星拒評分「參賽者秒變臉」 尷尬畫面曝

本週節目主題「音樂狂想曲」紅白大賽，邀請到火爆脾氣台語歌手袁小迪以及「小江蕙」陳思安來到節目來到節目中，正當大家以為袁小迪會帶來「江湖大哥味」歌曲，沒想到與陳思安一出場合唱〈小姐請妳給我愛〉以及〈歡喜再相逢〉，袁小迪大哥氣勢瞬間歸零。

節目袁小迪「冒出粉紅泡泡」的演唱，讓大家直呼可愛，還讓陳思安驚恐說：「小迪哥剛剛居然對我拋媚眼」，讓全場直呼不可思議；白冰冰笑說袁小迪突然「轉性」，以前超酷的個性，上舞台就要戴黑墨鏡，沒想到現柔情似水超溫柔。

陳思安和袁小迪合唱。（圖／民視提供）

不只如此，「超級孩子王」中10歲周柏霖、8歲周祐均演唱〈手下留情〉，戰況緊繃進入白熱化，另一組小女生挑戰隊頻頻拿下10分滿分，周氏兄弟壓力山大，演唱結束後，擔任評審的袁小迪一直遲遲不舉牌投票，嚇得10歲周柏霖臉都要綠了，袁小迪難得有調皮一面只在《超級冰冰Show》節目看到。提攜後輩不遺餘力的袁小迪，還與林奕妘演唱〈雲中月圓〉，加碼演出最新單曲〈醉情話〉，讓全場聽得如癡如醉。

