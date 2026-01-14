白冰冰組5人女團！ 最常提醒：別吵了

白冰冰迎來一年一度的成績驗收時刻，親自替旗下女團「Give me five少女隊」盤點過去一年的表現。由張家瑜、張羽靚、張思媛、許芷芸、黃宥臻組成的五人女團，在2025年交出亮眼成績單，不僅推出首張EP〈恁仔細〉成功站穩音樂市場，更跨足戲劇與舞台劇領域，並一舉拿下「世界閩南語金曲盛典」最佳演唱組合獎，讓身為經紀人的白冰冰滿意給出90分高分。

白冰冰和旗下女團Give me five少女隊。（圖／長興影視）

Give me five少女隊全員出身自民視選秀節目《台灣那麼旺》，白冰冰一路以嚴師姿態陪伴成長，始終堅持「演藝不荒廢、課業不掉隊」的原則。過去一年，五人除了音樂作品持續累積，也參與三立台劇《天知道》與舞台劇《萌甲大哥大》，展現多元發展的潛力。白冰冰感性表示，團員最小僅16歲，最大的也才即將滿20歲，在演藝圈打拼之餘，仍被好好守護著純真與初心，「她們沒有被社會化，還保有小女孩的單純，這點我很珍惜。」

回憶成軍初期，白冰冰笑說五個女生湊在一起總是嘰嘰喳喳，常常要出聲提醒「不要吵了」，因為嗓子是最重要的本錢。她也分享自己的護嗓方式，若沒有主持工作，晚上就會刻意「禁聲」，並補充護嗓保養品。隨著時間與舞台歷練累積，少女隊的表現也愈來愈成熟，白冰冰坦言，過去在排舞時像個「媽媽桑」，一再要求她們動作要到位、力道要放大，如今已能放心把舞台交給她們，「現在這團如果去參加女團比賽，我一點都不擔心，真的不輸人。」