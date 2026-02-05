白冰冰致電S媽「提供法律建議」 喊話具俊曄回歸演藝圈

【緯來新聞網】70歲白冰冰身為民視節目《超級冰冰Show》製作人、主持人，今（5日）為了慰勞辛苦的幕前幕後工作人員，在林口席開20桌，並大手筆灑了上百萬元的紅包，連服務生都有小費。她談及日前大S忌日，她也打電話給S媽關心安慰：「你能感覺安慰是最重要的。」她說：「我用我的方法讓她知道她不是一個人，還有女兒、孫子，也提供法律的建議。」她也認為具俊曄不能一直傷心下去，「必須回到演藝圈這個大環境給他溫暖的擁抱，我們只希望他越來越好。」並表示過陣子想邀請S媽、具俊曄去峨眉湖住一陣子，調適心情。

白冰冰身為民視節目《超級冰冰Show》製作人、主持人，席開20桌慰勞工作人員。（圖／記者許方正攝）

白冰冰也曾經歷喪女椎心之痛，她說：「我曾經看了空碗哭了八年，人家跟我說十年是一個段落，我之後開始念經，維持15年後突然有一天不念經也不哭了…。」她說S媽在大S過世時感受過一點一滴生命的逝去，而她自己也急救過親大哥，急救到手酸，直喊「過程很折磨」，對於S媽的痛感同身受。

白冰冰談及喪女之痛忍不住落淚。（圖／記者許方正攝）

外界讚白冰冰縱橫演藝圈多年「一直在學習新事物，一直不斷提攜新人」，她說自己努力做演藝圈的大宅門老奶奶，「放眼望去看到很多人因為有我都有工作就很開心」，而她現在子弟兵有30幾個、簽約的還有10來個，自己在睡覺以外的時間腦子都在轉、運籌帷幄，被問如何保養，自嘲「都是是壓力大、睡眠不足，有時候一天只有一餐」，言談中聽得出疲憊但快樂。

