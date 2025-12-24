白冰冰被喊阿嬤 悲憶女兒

白冰冰巧遇女兒的高中同學，感嘆白曉燕遇害離世。

記者戴淑芳∕台北報導

白曉燕基金會成立28週年，白冰冰巧遇女兒的高中同學，帶著就讀大學的兒子叫白冰冰「阿嬤」，讓她一陣惆悵感嘆：「難免想著如果女兒還在，孫子是不是也這麼大了？」」

白冰冰4年前卸下白曉燕基金會董事長職務，擔任一輩子的義工。最近台北發生無差別殺人事件，嫌犯父母下跪道歉，白冰冰說：「其實我看了很不捨，沒有必要，孩子成年就要為自己的行為負責，父母不需一輩子背罵名，這對受害者和加害者的家庭都是難以抹滅的傷痛。」