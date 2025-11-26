白冰冰被50人董座貴婦團逼哭 伴遊吉隆坡回報

白冰冰日前在馬來西亞吉隆坡開唱。長興影視提供



白冰冰日前到馬來西亞舉行辦「佳樂之夜金曲演唱會」，50多名台灣粉絲組團應援，讓她在台上感動哽咽地說：「我的粉絲很多是董事長、貴婦，看到他們蹲在地上準備布條和燈牌，我怎麼可能不感動，你們是我一輩子的朋友。」

因看到子弟兵陳思瑋、明亮與蔡亞露出席外場活動總能吸引死忠粉絲高舉燈牌、熱情尖叫，白冰冰反思自己表演時好像很少有粉絲助陣，友人笑說：「妳的粉絲多是社會菁英、貴婦與董事長，不可能像他們那樣熱情吶喊。」因此她趁吉隆坡演唱會，特別邀50多位粉絲好友前往支持兼旅遊，還笑說：「我堅信董事長與貴婦們也會有熱情火花。」

白冰冰馬來西亞演唱會，台灣鐵粉前往應援。長興影視提供

18年前，白冰冰曾在吉隆坡舉行「菅芒花也有春天」個唱，如今與龍千玉、張秀卿、蔡小虎、沈文程、阿吉仔一起再訪，擔任壓軸的她演唱〈阿娜達〉、〈舞池〉、〈體會〉、〈喝酒講酒話〉等歌，台下台灣粉絲不斷吶感：「冰冰姐，我愛妳。」讓她開心又感動。

此行，白冰冰看著這群董事長和貴婦們為她的舞台演出忙碌準備布條與燈牌，甚至爬上欄杆懸掛橫幅，她感恩地說：「此刻我心中的悸動將成為一生最珍貴的回憶。」事後得知大家為了帶燈牌用的電池，只能分裝在手提行李帶過去，讓她特別感動，「心意無價，我前面的人生這麼辛苦，老天爺很補償我，給我這麼棒的粉絲和朋友」。

而白冰冰也特別為粉絲團取名「冰友會」，並表示：「回饋冰友會最好的方式就是陪大家一起旅遊、拍照、共享美食與住宿。」此次組團的人數眾多，分乘2輛遊覽車，她貼心每天換車與粉絲近距離互動，「大夥兒出發時是紳士淑女，返程時個個活潑熱情」。更期待下1次同遊。

