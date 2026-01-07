白冰冰親揭「童年往事」！本尊：出氣筒到17歲

娛樂中心／饒婉馨報導

白冰冰幫民視8點檔《豆腐媽媽》演唱主題曲〈阿母哪會攏無睏〉，她利用AI技術，結合1998年拍攝《春天後母心》的畫面做成新版MV。其實這首歌由白冰冰親自填詞，原以為是描寫她與母親的感人故事，沒想到這竟是她童年的所憧憬的媽媽形象。





白冰冰用自己1998年拍攝的MV做成新版MV裡的她。（圖／長興影視提供）

綜藝大姊大白冰冰出生在基隆，爸爸是肥料廠工人，家裡10個小孩中她排老三，小時候家裡非常窮，她從7歲開始就要幫忙做家事，「以前那個年代沒有瓦斯、自來水，升火要砍柴或用煤炭，煮飯要去水井打水，我從7歲開始，就要去水井打水，去山上劈柴、撿煤炭」。白冰冰回憶說，以前那個年代的媽媽就像「無敵鐵金剛」，永遠都不用睡覺，總是在小孩睡著後忙家事，小孩醒來前就煮好早餐。這份感觸讓她寫下新歌〈阿母哪會攏無睏〉，歌詞描述媽媽對出遠門孩子的牽掛，但她坦言，歌詞中那些媽媽送錢、叮嚀孩子要有分寸的暖心舉動，她說「我媽媽從來不曾這樣對我，我寫的是幻想中的媽媽」。因為她17歲就出來賺錢，親生母親從來沒對她說過這些體貼的話。

童年慘遭媽媽家暴！白冰冰哭揭「血淚內幕」：一直打我到17歲去賺錢

白冰冰心目中的好媽媽會為小孩「煩惱甲昨暝攏無睏。」（圖／長興影視提供）

白冰冰透露，自己從小就是媽媽的出氣筒，「我在家一直被打，打到17歲，別的小孩她都不打，就只打我一個」。雖然心裡充滿遺憾跟不解，但這並不影響她對媽媽的孝順，媽媽後期的生活費跟照顧全是她在負責，母女關係直到最後也變得非常親密，媽媽在93歲高齡時是在白冰冰懷裡安詳離開。最近她覺得這首新歌意境很適合民視新戲《豆腐媽媽》，於是自薦當主題曲。她也大讚現在的女生都很優秀，像民視董事長王明玉很有眼光、讓公司成績很好，製作人黃錦鳳也很善良厚道。這次新歌MV還用AI科技結合她以前演過的經典畫面，她也賣關子考考大家，看能不能猜出MV裡演她兒孫的原型藝人是誰，猜對的人就有機會去現場看節目錄影。



